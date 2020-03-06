О правосудии женскими руками рассказала помощник прокурора Центрального района Татьяна Ивлева

Подавляющее большинство помощников прокуроров, гособвинителей – представительницы прекрасного пола. Это они добиваются в суде, чтобы преступник получил заслуженное наказание, а пострадавшему возместили ущерб. Одна из ярких представительниц женской когорты в прокурорских органах – помощник прокурора Центрального района Татьяна Ивлева.

Секретная часть

Когда Татьяна Ивлева двадцать лет назад устраивалась в прокуратуру Железнодорожного района на должность секретаря-машинистки, ее первый день начался с забавного диалога. Заведующая канцелярией, на секунду оторвавшись от бумаг, сказала:

— У нас столько работы, что я даже разговаривать с тобой сейчас не могу.

— А я к вам приду и у вас все переработаю, – ответила новенькая.

И вскоре она действительно принялась выполнять свое обещание. За 20 лет Татьяна Ивлева прошла все ступеньки служебной лестницы, от секретаря-машинистки до помощника прокурора. Без связей, без покровительства, только за счет собственного таланта и трудолюбия.

— Мне везло на людей. Руководители, которые встречались на моем жизненном пути, доверяли мне, – говорит Татьяна Васильевна. – Сначала Пётр Яковлевич Госсен принял меня на работу в Железнодорожную прокуратуру. А потом, когда я работала в прокуратуре края, Юрий Фёдорович Параскун заметил мои деловые качества и в один прекрасный момент сказал такую фразу: «Я без вашего ведома перевел вас в секретную часть. Считаю, что только вам можно доверить секреты Родины».

А заместитель прокурора Центрального района Наталья Воскубенко с первых дней доверяла ей сложные дела. Уже на второй год работы в качестве помощника прокурора Татьяне Ивлевой доверили сложное дело по давнему убийству. Несмотря на то, что у подсудимого было два сильных адвоката, которые за время судебного следствия подали 79 ходатайств о недопустимости доказательств, дело она с успехом выиграла, убийца отправился в колонию.

Неравнодушная

Несмотря на 20 лет работы за плечами, Татьяна Васильевна не стала отстраненно и равнодушно относиться к человеческим судьбам, которые проходят перед ее глазами.

— Меня всегда очень трогают и огорчают дела, где погибают молодые люди. Помню случай из своей практики. Шли навстречу друг другу по Красноармейскому проспекту две компании молодых людей. Двое парней столкнулись плечами. И наш будущий подсудимый попросил закурить. Отказ ему не понравился, между парнями началась драка. И подсудимый, который занимался боевыми искусствами, провел прием «вертушку» и попал оппоненту ногой по виску. Парень упал, у него произошло кровоизлияние в мозг. Его друзья тоже поступили не очень красиво. Когда приехала скорая, они не сообщили об ударе по голове, сказали, что он просто пьяный. Потерпевшего увезли в токсикологию. Время было потеряно – он впал в кому и через месяц умер. Я всегда рассказываю об этом случае, когда прихожу к детям на лекции. Говорю о том, как не надо себя вести, чтобы не попасть в беду. Этого парня по-настоящему жалко. Ведь не было никакого значительного повода для такой серьезной ссоры. Но в результате молодой человек погиб, мать потеряла любимого сына, а другой оказался на скамье подсудимых.

Таланты Татьяны Ивлевой всегда ценили, доверяя самые сложные, подчас многоэпизодные дела. Одно из самых запомнившихся – дело о преступном сообществе, которое занималось вымогательством денег у дальнобойщиков. Бандиты действовали очень дерзко: подкарауливали водителей во время остановок, угрожая оружием, требовали «платить за проезд». Некоторых несговорчивых дальнобойщиков даже избивали или обстреливали в пути из обрезов.

— К ответственности привлекали шесть лиц, – рассказывает Татьяна Ивлева. – Один из подсудимых был криминальным авторитетом. Их защищали семь очень опытных адвокатов. Свою вину они не признавали, покрывали друг друга. Объем дела был очень большой – 120 томов. И в моральном плане оно было очень сложным, потому что ты одна, а против тебя такая гвардия. Тем не менее, суд согласился с доводами обвинения. Всех участников осудили к длительным срокам от 7 до 14 лет лишения свободы.

За это дело Татьяне Ивлевой объявили благодарность прокурора Алтайского края.

Защитить людей

Скрупулезность и трудолюбие Татьяны Васильевны на протяжении всех этих лет помогали ей в работе. Все коллеги знают, что если она взялась за дело, и для благополучного завершения не хватает доказательств, то она привлечет всех возможных экспертов, но доведет его до конца и добьется справедливого наказания.

— Конечно, меня вдохновляет не возможность посадить преступника, – говорит Татьяна Ивлева. – Вдохновляет, когда мы защищаем права потерпевших. Особенно когда у бабушек, дедушек последние деньги похищают, очень хочется им помочь. Ты стараешься для них что-то сделать, по максимуму добиться компенсации ущерба.

Искренний интерес Татьяны Васильевны к профессии передался и ее дочери.

— Дома я много рассказывала про свою работу, про уголовные дела. Но всегда думала, что дочь у меня пойдет учиться на врача, как ее отец. Но в итоге она поступила на юридический факультет, окончила его с отличием. По распределению поехала работать в Славгородскую межрайонную прокуратуру. Как у нас говорят, надо начинать с земли. Я ей подсказывала первое время, как вести дело, мы до сих пор с ней обсуждаем некоторые моменты. Там же она и осталась, вышла замуж. Сейчас у меня растет внук.

Силы Татьяна Ивлева восстанавливает в путешествиях. Причем для нее неприемлем отдых лежа на берегу моря.

— Я люблю активный отдых, походы, поездки по России, – признается собеседница. – Я считаю, что краше нашего Горного Алтая ничего нет. Еще так много уголков в Горном, где хочется побывать, особенно дальних, где нельзя проехать, можно только пройти пешком: Мультинские озера, Уймонская долина, Красная гора – замечательные места. Когда идешь на Верхнее Мультинское озеро, то семь километров поднимаешься по камням, по корням. Меня это так вдохновляет, придает сил.