Кино не про автомат: исполнитель роли Калашникова в одноименном фильме рассказал, как перевоплощался в нашего земляка

В феврале на экраны кинотеатров вышел фильм «Калашников» режиссера Константина Буслова. Очередной российский байопик посвящен жизни нашего земляка Михаила Калашникова, столетие которого отмечалось в прошлом году, точнее – конкретному периоду в его биографии. На экране образ Михаила Тимофеевича воплотил актер Юрий Борисов, по просьбе «ВБ» рассказавший о работе над фильмом.

Свой Калашников

Фильм посвящен не всей жизни Михаила Калашникова, а лишь небольшому ее периоду, но однозначно самому важному. На первых кадрах – октябрь 1941 года, бои под Брянском, в одном из которых Калашников, командир танка, получает ранение. Затем – госпиталь, эшелон домой, до которого Калашников так и не доехал, сойдя на станции Матай и начав там работу над новым автоматом. Завершается действие фильма 1949 годом – маршал артиллерии Николай Воронов перед строем солдат публично благодарит Калашникова, уже обладателя Сталинской премии, за создание автомата.

— Приглашение на съемки я получил около года назад, – рассказывает Юрий Борисов. – Коротко встретились с Костей Бусловым, поговорили. У меня уже было много военных работ, к тому же в этот момент я еще завершал другой проект, а съемки должны были начаться в ближайшее время. Но я согласился, потому что было интересно поближе познакомиться с судьбой Калашникова.

— Как вы с ней знакомились?

— Конечно, изучал его биографию, встречался с людьми, которые его знали. С дочерью не говорил – она тщательно хранит память о своем отце и, думаю, ей было бы достаточно тяжело обсуждать его со мной. Для нее он один, такой, какой остался в памяти, а мне необходимо было понять, каким этот образ будет у меня. Мне нужно было узнать не только плюсы Михаила Тимофеевича, которые выяснить было несложно, но и минусы, чтобы его персонаж получился живым.

— А как дочь оружейника оценила вашу работу?

— Мне кажется, спорно. С одной стороны, мне самому она сказала, что все хорошо. Но, уверен, у Елены Михайловны остались вопросы, потому что у нее папа другой. Она сказала, что ей было странно смотреть на папу. Думаю, ей сложнее всего воспринимать этот фильм.

— Какие-то личные вещи Калашникова при съемке использовали?

— Вещи – нет. Были прототипы автоматов из музея оружия, которые были до появления АК-47. Можно сказать, для нашего кино их делали заново, чтобы они могли стрелять.

— Каким вам в итоге показался Михаил Тимофеевич?

— Очень простым, честным, но при этом упрямым человеком. Таким я и пытался его воплотить на экране.

Символичная встреча

— Юрий, у вас это не первый военный фильм в карьере.

— Да, но «Калашников» – фильм все-таки о другом. Он не про войну, хотя сюжет идет на фоне боевых действий, и не про автомат, который герой пытается изобрести, он о дороге одного человека длиною в несколько лет, о пути, кризисах внутренних и внешних, становлении личности.

— Говорят, что вы однажды видели Калашникова?

— Да, один раз в Ижевске. Вышел из музея, и через минуту оттуда же вышел сам Михаил Тимофеевич. Человек невысокого роста прошел мимо, сел в машину с водителем и уехал. Этот момент я очень хорошо запомнил, но ничего символичного в этом не увидел. Хотя, наверное, сейчас уже кажется по-другому.

— Для съемок сборку-разборку автомата пришлось осваивать?

— Конечно, и стрельбу, и сборку-разборку. В фильме есть сцена, которую мы хотели снять одним кадром, в ней Михаил Тимофеевич очень быстро и не глядя разбирает автомат, кладя детали на стол перед генералом Дегтярёвым (его играет народный артист России Валерий Баринов. – Прим. авт.). И я научился быстро это делать, поняв при этом, что автомат Калашникова с точки зрения механики на самом деле простая конструкция. Наверное, потому он и стал таким востребованным.

— Не хотите теперь побывать на родине Михаила Тимофеевича?

— Очень хочу. На Алтае мечтаю побывать с детства, но пока не приглашали и рабочих дел там не было, а по своей воле пока не складывалось. Позовете – с радостью к вам приеду.

Юрий Борисов родился 8 декабря 1992 года. Выпускник Щепкинского училища. Снимался в фильмах «Союз спасения» (лейтенант Арбузов), «Бык» (Антон Быков), «Т-34» (танкист Ионов), «Отчий берег» (Степан Морозов), «Невод» (Ромыч), «Молодая гвардия» (Тюленин), «Дорога на Берлин» (Сергей Агарков) и др. Всего в карьере около 40 ролей на телеэкране.