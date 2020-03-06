Как стать президентом, обсудили на круглом столе в барнаульской школе № 126

Участниками круглого стола стали председатели клубов молодых избирателей из школ Ленинского района, глава администрации района Александр Михалдыкин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Иван Лоор, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного Собрания Анатолий Суворов, депутат Барнаульской городской Думы Дмитрий Абалымов, представители ветеранских организаций.

В школьном зале все было как на парламентских слушаниях. Таблички с именами участников, молодые люди в галстуках и девушки в строгих костюмах. Большинство из участников встречи, в силу возраста, еще не имеют избирательного права, но через десять-двадцать лет их поколению определять, какой будет жизнь в Ленинском районе, в Барнауле, в России. Пока ребята, даже возглавляя клубы молодых избирателей, слабо (не в упрек им будет сказано) разбираются в механизмах государственной власти, и сегодня им представился уникальный случай поговорить с депутатами сразу трех уровней. А депутатам – узнать, чего ждет от них это новое поколение.

— Ребята, вы лидеры, вы формируете мнение, знаете настроения сверстников. Может, мы, старое поколение, предлагаем вам устаревшие методы, которые непонятны, неинтересны вам, молодым? Что нужно кардинально изменить, чтобы отношение к выбору и выборам у молодых людей стало потребностью? Я был, конечно, старше вас, когда меня выдвинули кандидатом. Я отказывался идти на выборы, считая, что депутатская деятельность будет мешать моей основной работе. Тогда собрались уважаемые мной люди и сказали: «Иван, вот ты отказываешься, может пройти другой. И если он, другой, станет плохим депутатом, мы все будем показывать на тебя пальцем и говорить, что в этом виноват ты». И я согласился. И никогда об этом не пожалел, – обратился Иван Лоор к участникам.

Аргументы и контраргументы

У школьников были свои аргументы. Они, как сами признались, редко смотрят телевизор, еще реже читают газеты, в которых идет агитация, информация о выборах. Они больше «зависают» в социальных сетях. На их взгляд, у них пока есть дела поважнее, чем выборы. И предлагали вести предвыборную агитацию более креативно, в социальных сетях, выбирать с помощью интернет-голосования.

Разговор шел и о некотором скептицизме по отношению к выборам. Когда говорят: «Что толку голосовать, если все равно выберут, скажем, Иванова или Сидорова?». Участники спорили: «А как можно обсуждать, если ты не выбирал? За тебя выбрали другие. И в этом случае это нормально, и нечего обсуждать». «Если ты не идешь на выборы, тебя не заботит будущее». «Значит, ты доверяешь какому-нибудь соседу по парте, Васе Петрову, определять, какую одежду тебе носить, что есть, с кем дружить. В жизни всегда идет выбор».

Пожмем друг другу руки

Взрослые участники встречи вспомнили выборы своей молодости, когда, действительно, в городские дворы приезжали автомобили, жителям бесплатно раздавали сахар, муку, консервы, агитируя таким образом за кандидата. Люди голосовали, кандидат становился депутатом того или иного уровня и… все. Больше ни консервов, ни муки, ни тем более обещанных молочных рек и сахарных берегов.

Но времена меняются. Сегодня, как сказал Дмитрий Абалымов, депутат Барнаульской городской Думы, количество голосов избирателей определяется количеством рукопожатий. Кандидат, если он хочет действительно работать, приходит на свой участок, знакомится с избирателями, узнает об их нуждах. При этом он не обещает осчастливить всех. Нужны жителям дома деревья под окнами? Говорит, что есть нужная техника, что он может завезти землю, приобрести саженцы, а уж жители своими силами посадят их и будут ли за ними ухаживать.

Депутатами не рождаются

Чтобы стать депутатом, нужно прежде всего стать отличным специалистом в своем деле, будь ты инженер, врач или водитель. Анатолий Суворов всю жизнь занимался проблемами ЖКХ, самыми важными для горожан. И сейчас, будучи депутатом, заместителем председателя комитета, он, профессионал, уже на более высоком уровне решает насущные вопросы жителей не только Барнаула, но и всего Алтайского края.

Итогом встречи стало убеждение, что от активного участия в жизни страны зависит будущее Отечества, и любой из участников встречи в будущем может стать депутатом любого уровня, а может, и президентом страны.