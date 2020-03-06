Барнаульские финансистки могут быть прекрасными мамами, писать стихи и штробить стены

В августе 90-летний юбилей отмечает коллектив комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула. Сегодня мы публикуем маленькую зарисовку о главной движущей силе этого важнейшего узла городского управления – женщинах.

Вот такие «финики»

Финансовые работники, наверное, не только для меня какая-то особая раса. В фильме Шукшина «Калина красная» отец Любы Байкаловой говорит: «У бухгалтера голос слабенький, очочки… и потом, я заметил: они все курносые». И хоть накануне женского праздника мы рассказываем о финансистах-женщинах, красивых и обаятельных, они остаются особыми. У них даже язык свой.

— Вот если я вам скажу: «Отнеси документы «финикам» и возьми у «ГАДа» отчет за прошлый квартал». Поймете? – смеется моя собеседница Татьяна Князева, главный специалист отдела финансирования городского хозяйства. – «Финики» – это комитет по финансам, «ГАД» – главный администратор доходов, – переводит Татьяна Валерьевна язык финансистов на обычный.

Сама она стала представителем этой расы, когда в начале 1990-х пришла в городской комитет и встала у истоков сегодняшней финансовой политики города. Денег не было не только в Барнауле, их не было в стране. У предприятий не хватало средств, чтобы платить налоги, у бюджета – на зарплату, ГСМ и прочее. Обычными были взаимозачеты между организациями. Однажды даже не был утвержден бюджет Барнаула на следующий год. В январе жили по доходам и расходам прошедшего декабря. Сегодня Татьяна Валерьевна опытный специалист, но помнит, как все начиналось:

— Отправили меня на проверку в музыкальную школу. Обычная ревизия хозяйственно-финансовой деятельности. Пришла я туда и понимаю, что в этом совершенно ничего не понимаю. Это было так сложно, Господи! Вернусь с проверки, реву. Тамара Ивановна Гусельникова, главный специалист, меня своеобразно так успокаивает: «Таня, если я тебе буду все разжевывать, ты никогда и ничему не научишься». Закончилось все хорошо. Я что-то там нашла. Уже не помню что.

— Вы сказали потрясающую фразу: «Все закончилось хорошо, нашла нарушения».

— Конечно, если есть нарушения, это ведь нарушения не только в конкретной школе, это значит неправильно организован бюджетный процесс в Барнауле, и нужно его поправлять.

Финансы у Князевых – это семейное. Свекровь Татьяны Валерьевны Галина Васильевна – профессиональный банкир и финансист, два сына пошли по финансовой стезе.

— А дома вы тоже финансист?

— Нет, я как тот повар, который дома не готовит. Могу купить что-то, что потом оказывается в хозяйстве ненужным. Но, это не значит, что я бесхозяйственная. Готовлю, шью, вяжу. Ремонт в доме с мужем делаем всегда сами.

— Обои клеите?

— Не только. Плитку кладу не хуже любого мастера. Могу стену под проводку проштробить.

Одна запятая

Главный специалист бюджетного отдела Вероника Корчагина мечтала заниматься педагогикой, как мама. Но та сказала, что педагогика – это судьба, тяжелая и порой неблагодарная. Вероника Аркадьевна стала финансистом. Но гены свое взяли. Кроме того, что дома она многодетная мама, воспитывающая троих дочерей, мамой, наставницей она остается и приходя на работу. Десятки молодых специалистов, работающих сейчас в финансовых структурах города, края и страны, прошли у нее стажировку.

— Остаются не все. Все-таки ответственность большая. Многим не хватает терпения дождаться того момента, когда начинаешь получать удовольствие от того, что ты делаешь. Научился и сделал. И когда девчонки уходят, опускаются руки. Зачем я им что-то объясняю, трачу время и душу, если они уходят? А потом вдруг приходит такая девочка, как например, Юля Захарова. И снова крылья за плечами вырастают. Вообще специалист комитета по финансам и кредитной политике должен за цифрами видеть жизнь города. Как они скажутся на развитии детских садов, дорог, на жизни барнаульцев.

Вероника Аркадьевна рассказала курьезный случай:

— Нужно было быстро, на коленке посчитать дополнительную потребность на коммунальные услуги. Не капитальный подсчет как мы делаем к бюджету, а прибросить по среднему. Специалист впопыхах не там запятую поставила и получила несуразную цифру.

— Сделать хотел грозу, а получил козу?

— Вот именно. Сумма не в полтора, а сразу в пятнадцать раз выросла. Специалист была далеко не недоучка. Были хорошие знания, хороший диплом. Спешка, и как раз тот пример, когда за цифрами она еще не видела процесса.

— И что бы произошло, если бы эта цифра прошла в жизнь?

— Можно сказать, спустили бы все деньги в трубу. Отдали бы все средства на отопление, а на ремонт детских садов и дорог ничего не осталось бы. Посмеялись. Такого, конечно, никогда произойти не может.

Вероника Аркадьевна могла бы уйти на заслуженный отдых, но…

— У нас такой коллектив, такая работа, что не чувствуешь себя пенсионером. Город развивается, и есть желание и силы что-то еще сделать. Не хочется на этом этапе уходить в отставку.

Когда финансы поют романсы

Консолидированный бюджет, профицит, сводная бюджетная роспись…. На взгляд человека, далекого от этой сферы, работа в бюджетном отделе комитета регламентирована, суха и подчинена многочисленным правилам, не позволяющим ни на йоту от них отступить. Где уж тут, казалось бы, говорить о творческом начале! С этим категорически не согласна главный специалист бюджетного отдела комитета Алла Кузнецова. В профессии Алла Вячеславовна с 1998 года. Начинала работать в районных финансовых управлениях и вот уже много лет – в городском комитете. О финансах знает все.

— Вот сейчас в СМИ говорят о 50 вариантах развития паводковой ситуации в крае. А мы, финансисты, на каждый вариант свой план должны составить. Просчитать, чтобы на все денег хватило. Мы же бюджет города составляем на три года вперед. Можно сказать, живем в будущем, предсказываем, как будет ситуация в городе меняться. Это разве не творчество?

— Поэзия цифр?

— А почему бы и нет?

О поэзии пошутил, но, оказалось, удачно. Прямо в точку. Алла пишет стихи, спичи для друзей, для коллективных праздников, дружеских капустников, перекладывает слова популярных песен на финансовые темы, на ситуации из жизни коллектива. А потому она – одна из главных участниц и вдохновительниц общественной жизни комитета. Игра словами для нее как отдых от сухости цифр.

— После работы домой еду, строчки в голове рождаются. Ручки, бумаги с собой нет, пишу на телефон, отправляю эсэмэсками подругам.

Вот и во время нашей встречи Алла экспромтом в преддверии 8 марта от имени женщин обратилась к нам, мужчинам:

«Берегите, мужчины, женщин.

Ничего вам без нас не решить…».

Ну, и так далее по тексту. Согласен!

67 женщин работают в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.