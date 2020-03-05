В Барнауле наградили лучших животноводов Алтайского края

В среду, 4 марта, в Барнауле прошел слет лучших животноводов Алтайского края. Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко наградил лидеров отрасли: операторов машинного доения, скотников, бригадиров, руководителей хозяйств, ветеранов. Участники подвели итоги работы молочного животноводства края в 2019 году и наметили приоритеты развития.

Молочная отрасль – одна из ведущих в животноводстве региона. В прошедшем году в крае было произведено более 1,2 млн т молока (в 2018 году – 1,1 млн т). Впервые за всю историю молочного скотоводства региона средний удой на корову в крупных и средних сельхозорганизациях превысил 5 тыс. кг молока. Племенная база по молочному скотоводству в крае – это 21 хозяйство с поголовьем коров в 19 тыс., что позволяет постоянно улучшать генетику животных. Благодаря таким объемам сырья край сохраняет лидерство в производстве сыров в стране, находится в числе первых по выпуску сухих молочных продуктов и сливочного масла, а также является крупнейшим поставщиком молочной продукции в другие регионы России.

Свою лепту в достижения алтайских животноводов внес и Барнаул. В 2019 году в учхозе «Пригородное» получили от каждой коровы по 8300 кг молока.

— Прошедший год был для нас очень удачным, но мы уверены, что нынешний будет еще лучше. Все предпосылки для этого есть. Все дело в людях. Только благодаря коллективу мы достигаем отличных результатов и ежегодно входим в пятерку лучших хозяйств региона, – говорит Анна Карасева, зоотехник-селекционер пригородного хозяйства.

Государственная поддержка на развитие молочного скотоводства в Алтайском крае в 2020 году увеличится почти на 40 процентов по сравнению с 2019 годом и составит более 1,1 млрд рублей.

— Государство понимает сложность и капиталоемкость работы, нагрузку и ответственность, понимает риски. Именно поэтому такие большие объемы господдержки – 800 млн рублей были направлены на различные элементы в сфере животноводства, – сказал в своем выступлении перед лидерами отрасли Губернатор Виктор Томенко. Глава региона огласил новые рекорды и имена героев, которые их достигли. Наивысший надой – 10 799 кг молока на одну корову достигнут оператором машинного доения Ларисой Гончар (агрофирма «Урожай» Зонального района).

Губернаторской премии «За верность профессии» имени Евдокии Бабич и Анны Дробот в этом году удостоены пятеро животноводов: кавалер ордена Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почета» Ида Глушич из Алейского района, ветеран труда из Залесовского района Надежда Мазаева, доярка хозяйства «Мерабилитское» Кулундинского района Любовь Зикрат, скотник сельхозпредприятия «Урожайное» Советского района Сергей Петенев и скотник молочно-товарной фермы сельхозкооператива Жданова Заринского района Василий Шишкин.

На слете были названы имена аграриев, которым присвоили почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Алтайского края» (награда учреждена в регионе в прошлом году). В числе награжденных бригадир молочно-товарной фермы СПК (колхоза) «Фрунзенский» Завьяловского района Евгений Дубинин и оператор машинного доения хозяйства им. Анатолия Хабарского района Любовь Ященко.