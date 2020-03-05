В Алтайском крае появится своя школьная социальная сеть

О том, как реализуется проект «Безопасная школа» в регионе, рассказал министр образования и науки края Максим Костенко на прошедшей пресс-конференции.

Школа без опасности

— Среди десяти инициатив Губернатора Алтайского края Виктора Томенко для улучшения образования в Алтайском крае есть «Безопасная школа Алтая», – рассказал Максим Александрович. – При этом имеется в виду не только физическая, но и психологическая безопасность. Речь идет как об улучшении инфраструктуры, так и о создании диалоговой площадки, на которой смогли бы общаться все участники образовательного процесса и где все они могли бы чувствовать себя в безопасности.

Светлана Говорухина, заместитель министра, отметила, что сегодня все образовательные организации края укомплектованы средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. На эти цели из краевого бюджета в 2019 году было направлено более 50 млн рублей, еще 40 млн будут освоены в 2020 году. Более 70 млн рублей пойдут на установку и ремонт ограждения школ, налажено эффективное взаимодействие с вневедомственной охраной Росгвардии по обслуживанию кнопок тревожной сигнализации.

— Уже сегодня мы имеем такие серьезные инструменты, как цифровые платформы, – отмечает Светлана Павловна. – В большинстве краевых школ успешно используют электронные классные журналы. В текущем году планируется обновление официальных веб-ресурсов и материально-технической базы ряда образовательных организаций.

Новое приложение

Цифровизация постепенно захватывает и алтайские школы. Новое поколение учеников активно пользуется Интернетом: социальные сети, приложения, лайки и репосты – все это стало частью повседневной жизни ребят. В связи с этим появилась необходимость создать некий инструмент, удобный для всех участников образовательного процесса.

— «Образование22» – это один из сервисов, где мы планируем объединить родителей, учителей и учеников в рамках единого проверенного интернет-пространства, – объясняет Михаил Рязанов, директор Алтайского краевого информационно-аналитического центра. – Как в любой соцсети, здесь имеется новостная лента, чат для общения, а также возможность решать острые вопросы и задавать их непосредственно министру образования региона. Проект уже готов и находится в процессе бета-тестирования, сейчас его можно попробовать изнутри, а с 1 апреля начнет работать как мобильное приложение, которое легко можно скачать с Play Market и App Store.

Также на платформе размещены и быстрые ссылки, по которым можно перейти на важные сайты, связанные с образованием: «Сетевой город», центр психолого-педагогической помощи и др. По мнению эксперта, такая инновация поможет защитить детей от буллинга в Сети. К слову, подобное приложение не клон и не копия, а созданная с нуля алтайская образовательная сеть, аналогов которой в других регионах нет.

Нет насилию

Особое внимание в 2019 году уделялось реализации комплекса мер по созданию психологической безопасности и предотвращению насилия в образовательных организациях. Речь идет о развитии системы психологической помощи.

— Более 1000 педагогов пройдут специальное обучение по этой теме в текущем году, – дополняет Светлана Говорухина. – В крае создана необходимая методическая база, включающая в себя рекомендации и кейсы для учителей, педагогов-психологов, родителей по выявлению и пресечению случаев насилия. Банк лучших практик по реализации образовательных программ и внеучебных мероприятий способствует формированию у педагогов навыков для развития и поддержки здоровых межличностных отношений.

Каждый родитель должен знать, что делать, если его ребенка обижают. Подробно на этом остановился Максим Костенко:

— Если вашего ребенка обижают, идите к директору. Нет отклика? Тогда обращайтесь в правоохранительные органы. Крайне важен диалог между учителями и родителями детей. Школа – это прежде всего площадка общественного договора. Замечу, сейчас в регионе создают специальную памятку для детей, родителей и учителей на случай буллинга.

Кстати, за последние два года количество педагогов-психологов в школах края увеличилось на 20%, сейчас их 544 человека. Однако для эффективного оказания помощи ученикам и родителям необходимо принять еще свыше 250 специалистов.

Напомним, что за психологической помощью ученики могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (800) 200-01-22. Детская служба доверия работает круглосуточно, ежедневно на нее поступают сотни звонков.