«Университет» в четырех домашних матчах всухую обыграл соперников

В СК «Победа» прошли матчи седьмого тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «А». «Университет» провел по две встречи с командами «Академия-Казань» и «Технолог-Белогорье», победив в каждой с одинаковым счетом 3:0.

Молодые соперники

Про особенности календаря высшей лиги «А» российского волейбольного чемпионата мы уже писали много, повторяться не будем. Главный и самый существенный его недостаток в том, что только болельщики познакомились с командой – и вот уже время прощаться. В январе в разгар чемпионата «Университет» впервые сыграл дома, проведя четыре матча, затем было еще два поединка с «Локомотивом-2», и вот теперь – еще четыре встречи, последние домашние в этом году.

Соперники вроде особых угроз не таили – и «Академия-Казань», и «Технолог-Белогорье» фарм-клубы казанского «Зенита» и белгородского «Белогорья» соответственно, ведущих команд страны. Это у «Зенита» и «Белогорья» глобальные цели в Суперлиге, а молодежные команды, играющие дивизионом ниже, в компании с «Универом» решают более приземленные задачи – готовят молодежь для основных команд. Правда, при этом и потрепать нервы тем, кто на бумаге вроде как фаворит и должен побеждать, они вполне могут.

Главный тренер «Университета» Иван Воронков перед стартом тура опасался, что казанцы и белгородцы могут усилиться кем-то из игроков основных команд. Но казанцы обошлись своими молодыми кадрами, а белгородцы усилились Иваном Кузнецовым, что, впрочем, совсем не помогло. Правда, в первой игре «Технолог-Белогорье» отчаянно сопротивлялся. Легко выиграв первый сет (25:18), во второй «Университет» столкнулся с проблемами, которые, если честно, создавал сам себе. Вот команда ведет 21:17, вроде бы дело к еще одной уверенной победе – но гости совершают рывок, и уже получите 21:20. Вот уже 24:21 в нашу пользу, четыре сет-бола, но технологи успевают отыграть два из них. Хорошо, фора у нас была все же солидная. Ну а в третьем сете уже было проще: в концовку партии «Университет» вошел уверенно, а точку красивым эйсом поставил Сергей Митрясов.

Матч с казанцами на следующий день прошел как под копирку. Сначала уверенный первый сет, в середине которого «Универ» повел со счетом 14:10 и больше преимущество не опустил. Затем – догоняшки во второй партии, наши уходят вперед, гости сравнивают счет, и только в концовке барнаульцы снимают вопросы о победителе. В третьем сете в какой-то момент и вовсе стало тревожно – гости даже повели 11:9. Воронков взял тайм-аут, за время которого вправил мозги своим подопечным, и дальше все пошло, как надо.

Сломили сопротивление

Повторные матчи, как говорит Иван Воронков, порой сложнее, чем первые. И команды, проведя уже два дня на площадке, устают, и болельщикам уже не так интересно – вроде уже видели всех в деле. Возможно, эти факторы и сказались на игре «Универа», хотя неинтересными матчи явно не назовешь.

Взять, например, стартовый сет повторного матча с «Технологом-Белогорье», во время которого гости вели со счетом 20:17, потом сумели сравнять счет, довели дело до тай-брейка, где вырвали победу.

Сделав выводы, барнаульцы во второй партии не стали делать подарков сопернику, взяв быка за рога и уверенно поведя – 6:0, достаточно легко выиграв партии. В заключительном сете пришлось немного попотеть, особенно в концовке, но точная атака по линии в исполнении Сергея Митрясова принесла нашим победу.

Интересным получилось и заключительное противостояние с Казанью, причем вновь почему-то самым фееричным получился второй сет. Первый барнаульцы взяли легко. Во втором «Универ» благодаря уверенной игре на блоке и классной подаче обеспечил себе солидный отрыв. Вот универовец Максим Ненашев делает эйс – и хозяева ведут уже 13:8. Снова выиграем легко? Но тут же барнаульцы сначала посылают мяч в аут, затем не могут переиграть блок соперника и этот отрезок гости выигрывают со счетом 3:1. Воронков реагирует моментальным тайм-аутом. Это помогает – Иван Веригин тут же мощнейшим ударом вколачивает мяч в зону соперника, и больше барнаульцы преимущество не отдают.

А в третьей партии гости даже в дебюте позволили себе выйти вперед – 6:4, за что были оперативно наказаны, настигнуты и повержены – 20:15.

— Результатом я доволен, – подвел итог Иван Воронков. – Победы были нужны: во-первых, мы теперь можем занять в турнирной таблице место повыше, во-вторых, обезопасили себя от угрозы попадания в переходные матчи.

Следующий тур барнаульцы проведут с 24 по 27 марта в Новосибирске, где по два раза сыграют с «Владимиром» и «Ярославичем». А завершит чемпионат команда Ивана Воронкова в Оренбурге, где с 9 по 12 апреля встретится с «Нефтяником» и «Тарханом».