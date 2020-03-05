Сильнейшие атлеты Сибири встретятся на чемпионате Алтайского края по бодибилдингу

Март 05 14:48 2020

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу состоится 22 марта, начало в 16.00. В этом году спортсмены соберутся на новом месте – на сцене Молодежного театре Алтая.

Болельщики увидят выступление более 70 спортсменов со всей Сибири, среди которых чемпионы России, участники и призеры международных состязаний. В программе традиционные категории – классический и пляжный бодибилдинг, классик физик, фит-модель, фитнес-бикини и другие, всего 11 категорий.

Организаторы подготовили сюрприз для болельщиков: во время турнира у них будет возможность выиграть годовой абонемент в сеть тренажерных залов HARDCORE и другие подарки от партнеров мероприятия.

Фото Ярослава Махначева

Билеты на чемпионат можно приобрести в сети тренажерных залов Федерации бодибилдинга Алтайского края HARDCORE, а также на сайте https://barnaul.kassy.ru/show/2-889/ (Городские зрелищные кассы).

Организаторы открытого чемпионата Алтайского края по бодибилдингу:  Министерство спорта Алтайского края, федерация бодибилдинга Алтайского края», сеть тренажерных залов HARDCORE, агентство маркетинговых коммуникаций «Promo Republic».

 

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