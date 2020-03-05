Прибавилось работы: дорожники совмещают вывоз снега с ремонтом проезжей части

На этой неделе дорожники приступили к ямочному ремонту с применением технологии холодного асфальтирования.

Главной задачей для них по-прежнему остается вывоз снега с городских магистралей и второстепенных дорог на специальные отвалы. Ежедневно туда отправляется от 3 до 5 тыс. куб. м снега, но его запасы на территории города до сих пор внушительные, а потепление идет все активнее. На данный момент 900 тыс. куб. м снега вывезено на снегоотвалы, а за всю зиму 2019 года – 364 тыс. куб. м.

Во избежание возможных подтоплений работники «Автодорстроя» ведут ворошение снега, что способствует более быстрому его таянию. Такие работы проводятся преимущественно у остановочных павильонов и на тротуарах.

В ночь со 2 на 3 марта дорожники приступили к ямочному ремонту. Первым участком, где выровняли дорожное полотно, стал участок путепровода на Новом рынке в сторону центра. 4 марта дорожники планировали сделать другую сторону, но пошел снег и работы пришлось отложить. Уже известно, что аналогичные работы будут произведены на участке ул. Северо-Западной от ул. Гущина до ул. 80-й Гвардейской дивизии и точечно на Змеиногорском тракте и пр. Ленина.

— В конце прошлого дорожно-строительного сезона мы заготовили 30 т холодного асфальта для использования в весенний период. Этого объема нам хватит для проведения ямочного ремонта на всех участках, которые будут требовать латки, – рассказал Андрей Курышин, директор «Автодорстроя». – Сейчас ведется обследование уличнодорожной сети и, думаю, в начале следующей недели будет сформирован и утвержден список улиц, требующих работы с холодным асфальтом.

Также Андрей Курышин отметил, что дорожники приступили к вскрытию ливневых решеток и по состоянию на вчерашний день такие работы проведены на 15% объектов. После очистки ливнеприемных колодцев и выявления засоренных участков, но при установлении температуры воздуха выше 5 градусов, в работу будет включена машина для гидропромывки канализации.