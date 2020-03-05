По ту сторону окна: театральный кассир — о своей работе и зрителях театра

Люди по ту сторону кассового окошечка – как правило, сами заядлые театралы, а потому легко могут посоветовать зрителям тот или иной спектакль, рассказать о режиссерах, актерах, композиторах и авторах либретто. И это далеко не весь перечень их достоинств – ко всему прочему театральные кассиры, которые 2 марта отметили свой профессиональный праздник, считаются еще и прекрасными психологами.

Мир точных подсчетов

Билетный кассир Алтайского государственного музыкального театра Елена Бакай выросла в театральном закулисье. Ее мама Раиса Копылова работала более 20 лет бухгалтером барнаульского ТЮЗа, и теперь вот уже свыше 20 лет занимает должность главбуха музыкального театра. Поэтому можно сказать, что ее дочь выросла в стенах театра, впитала его дух.

— В театре, где работала мама, мне нравилось все – его особый запах, атмосфера закулисья с его цехами, складами реквизита, гримерками, – делится Елена Геннадьевна. – Мне кажется, в детстве я знала в театре каждый закуточек, понимала, откуда лучше смотреть спектакли. Но, как ни странно, стать актрисой я никогда не мечтала – меня больше привлекал мир цифр, бухгалтерских бланков, точных подсчетов, то есть мамин мир. Поэтому сразу после школы я поступила в училище № 20 на специальность «контролер-кассир», потом 16 лет проработала в Сбербанке, а после рождения детей решила все в своей жизни изменить и устроилась сюда, в музыкальный театр. Музкомедию я тоже хорошо знала с детства. Помню, как меня, школьницу, тут всегда поражали пышные оранжереи, клумбы среди зимы. Казалось, что ты не в Сибири, а где-нибудь в Южной Америке.

Как вспоминает Елена Бакай, когда она устроилась кассиром в музыкальный театр, тут же ощутила, насколько ей необходимы новые знания – о репертуаре, о спектаклях и их создателях. Начала изучать старые программки, интересоваться у администраторов историей театра, творческой биографией всеобщих кумиров, ходить на премьеры.

— К кассиру люди обращаются с самыми неожиданными вопросами, готовы многое рассказать про себя, про своих родных, если в кассу нет очереди, – поясняет Елена Бакай. – Бывает, что приходят сюда и взвинченными – тогда я стараюсь людей успокоить, развеять все тревоги, ну и, разумеется, помочь, пока печатаются билеты.

Такова специфика профессии: имена постоянных клиентов Елене Геннадьевне, увы, не известны. Но вот в лицо она знает каждого и утверждает, что преданных поклонников у музыкального театра, посещающих каждую премьеру, в Барнауле очень много.

— Знаю я и зрителей, которые посещали наш театр еще школьниками, а теперь сами приводят сюда своих детей, – делится Елена Геннадьевна. – Среди театралов немало и пожилых людей, которые ходят на конкретных артистов, а также исключительно на классические постановки – такие как «Баядера», «Сильва», «Летучая мышь», «Проделки Ханумы». Большим спросом пользуются и новогодние спектакли – билеты на них мы начинаем распродавать уже в октябре-ноябре. Есть родители, которые приходят в наш театр, чтобы увидеть, как отмечено в книге отзывов, «самого настоящего Деда Мороза», в образе которого вот уже который год предстает перед подрастающей публикой Дмитрий Иванов.

Все, кроме оперы

По наблюдениям Елены Бакай, именно в музкомедии, а не в каком-то другом театре Барнаула, наиболее сильна группа поклонников того или иного артиста. Вероятно, потому что здесь зрители имеют дело с постановками, в которых по настоящему кипят страсти, а чувства обострены, достигают своего апогея.

— Людям хочется праздника, фейерверка, зрелища и много музыки, – рассуждает кассир музыкального театра. – Весь этот эффект создают на сцене не только артисты, но и хор, балет, живой оркестр, которые способны исполнить на сцене не только спектакли классического репертуара, но и современные постановки, мюзиклы… То есть абсолютно все, кроме оперы.

За годы работы в театре у Елены Геннадьевны тоже сформировался любимый репертуар. Это постановки «Скрипач на крыше» (одна из работ-долгожителей музыкального театра, которая с годами немного видоизменилась и теперь значится в афише как спектакль «Дочери Тевье»), а также одна из последних премьер «Любовь и голуби», мюзикл «Ползунов».

— Кстати, театр стараюсь посещать в свободное от работы время, так как не люблю смотреть спектакли урывками, отвлекаясь, мне требуется полное погружение в сюжет, – говорит Елена Бакай. – Благодаря работе знаю практически весь театральный репертуар, доводится посещать и концерты с участием заезжих звезд – побывала на концерте всеобщего кумира Валерия Леонтьева, на программе с участием Леонида Агутина и Анжелики Варум, которые в Барнауле предпочитают попеременно выступать на двух площадках – в театре драмы и у нас.

Одно время с введением электронных билетов, Елена Геннадьевна стала опасаться, что профессия кассира утрачивает свою душевность, свою особенность. Однако потом все страхи развеялись – все равно среди зрителей остается категория людей, которая интернет-покупкам предпочитает живое человеческое общение.

К примеру, сейчас, накануне 8 марта, главными клиентами кассы стали мужчины, которые решили приобрести билет в театр в подарок для своих женщин. Разумеется, им требуется подробная консультация, а то и психотерапевтическая поддержка для тех, кто боится своей второй половине не угодить.

— Часто коллеги – представители постановочной части или работники цехов – интересуются: мол, какими темпами продается премьера? – рассказывает кассир. – Нередко бывает, что все билеты проданы еще в то время, когда шьются костюмы, а среди актеров еще только проводятся читки.

Свой профессиональный праздник театральные кассиры стали отмечать в 2009 году с подачи государственного драматического театра «Приют комедианта» (Санкт-Петербург). С годами творческую инициативу поддержали театры по всей стране. Теперь этот праздник отмечается в первый понедельник марта.