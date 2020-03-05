Глава города проконтролировал, как ведется строительство средней школы в квартале 2023

Глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание на стройплощадке по адресу: ул. Шумакова, 78, где уже возведено трехэтажное здание новой школы. В данный момент здесь вовсю идут отделочные работы.

По словам главы города, расположение школы именно в этом месте актуально для жителей двух кварталов: 2023 и «Лазурного», в которых в сумме проживает около 20 тыс. человек. Безусловно, что школа на 550 мест будет востребована.

— Общая стоимость проекта составляет 530 млн рублей, – сообщил глава города Вячеслав Франк. – Конкретно в строительство мы вкладываем 438 млн рублей. Важно, что здесь задействованы краевые и федеральные средства: мы благодарим Губернатора и Правительство Алтайского края за то, что 35% вложенных средств поступило из краевого бюджета. Также 45% софинансировал федеральный бюджет.

Строительство началось в феврале 2019 года. Завершить все работы планировалось к декабрю 2020 года.

— На данный момент на объекте работает около 70 человек, и количество рабочих наращивается, – отмечает исполняющий обязанности начальника участка ООО «Жилищная инициатива» Владимир Рябов. – Сейчас ведется внутренняя отделка помещений. Фактически мы выходим на финишную прямую: закончены штукатурные работы, рабочие приступили к шпатлеванию и облицовке стен плиткой.

В целом, эта школа типовая, именно такие появляются в последние годы в новых микрорайонах Барнаула. Но есть и отличия, в основном они касаются обустройства бассейна. Он больше, с более удобным спуском в воду, а главное – в школьный бассейн ведет теплый надземный переход.

Кстати, по соседству с этой школой возведен детский сад-ясли на 330 мест, который примет первых воспитанников уже в апреле.

— В 2020 году мы планируем ввести в эксплуатацию три детских сада, – добавляет глава города. – Также в 2020 году, помимо данной школы, будет введен пристрой на 400 мест к школе в селе Власиха. Выделяются денежные средства на еще один детский сад, который планируется открыть в 2021 году.