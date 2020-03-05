Барнаул присоединится к международной акции «Сад памяти»

Алтайский край и его столица присоединятся к международной акции «Сад памяти».

В память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов организаторы предлагают посадить весной этого года 27 миллионов деревьев. Стартует акция «Сад памяти» в Крыму. Первые посадки деревьев организаторы намерены провести на территории городов-героев, затем к акции присоединятся жители городов воинской славы и городов трудовой доблести и славы. Массовые посадки в большинстве субъектов Российской Федерации и в странах СНГ намечены на 7-10 мая. Завершится акция «Сад памяти» 22 июня.

Весной жителей Алтайского края – представителей производственных коллективов, различных учреждений и организаций, членов волонтерских и общественных организаций, студентов и школьников пригласят стать участниками акции «Сад памяти», – сообщает официальный сайт региона со ссылкой на Минприроды Алтайского края. Информация о сроках и местах ее проведения будет размещена и на сайте Министерства природных ресурсов и экологии края, и в краевых и муниципальных СМИ.

Более подробная информация на сайте акции «Сад памяти», а также в группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».