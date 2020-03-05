Барнаул перевыполнил плановые показатели по вводу жилья на 7%

Об итогах и перспективах строительного комплекса краевой столицы на расширенном аппаратном совещании в администрации города доложил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрий Аристов.

Минувший год строители завершили с хорошими показателями: в Барнауле введено 492,6 тыс. кв. метров жилья. В общей сложности построено 36 многоквартирных домов и общежитие для работников культуры. В текущем году должны построить не меньше. Обеспеченность жильем барнаульцев в сравнении с 2017 годом выросла с 23,9 до 25,2 кв. м на одного жителя. Для стимулирования спроса предусмотрено развитие ипотечного рынка, средневзвешенная процентная ставка по ипотеке в 2019 году достигла минимального за всю историю наблюдения значения – 9,0%. К 2030 году Минстрой рассчитывает на дальнейшее снижение среднего уровня ипотечных ставок до 6,9%.

Новые территории

Но основная ставка делается на увеличение масштабов строительства. С целью успешной реализации нацпроекта администрацией города разработан муниципальный проект «Жилье», в котором запланирован рост объема жилищного строительства в 1,5 раза по отношению к 2017 году. И в 2019 году строителям удалось перевыполнить плановые показатели. Согласно паспорту данного проекта Барнаулу необходимо в текущем году обеспечить ввод 530 тыс. кв. м жилья, в 2021 – 500 тыс. кв. м.

Продолжается комплексное освоение территорий в Индустриальном районе. Сегодня полностью построены кварталы 2034, 2018, 2009а. Обретают очертания новостройки в кварталах вдоль Павловского тракта и в районе Солнечной Поляны – 2009, 2010, 2011, 2032, 2033, 2037, 2038. Ведутся работы по формированию земельных участков и планировке квартала 2036. Жилые кварталы в этой части города слишком близко начинают подходить к аэропорту, а потому строительство в перспективе будет вестись на уже освоенных территориях.

Новостройки постепенно сменяют ветхие дома на ул. Советской Армии. На этих землях планируется возвести 41 дом. Пока требуют доработки и не утверждены проекты планировки микрорайонов Поток и в районе ул. Северо-Западной.

Есть интерес у застройщиков к центру города и нагорной части. Подготовлены проекты планировок и эскизы застроек потенциально интересных для инвестора территорий, где возможно жилищное строительство – микрорайоны Строитель, Нагорный-1, Нагорный-2, Обской бульвар. Появятся высотки на участках между ул. Челюскинцев и пер. Ядринцева.

Кроме того, отведен ряд земель для возведения 290 тыс. кв. м индивидуального жилья в поселках Берёзовка, Центральный, Казённая Заимка, Гоньба, в микрорайоне Марьина Роща вблизи поселка Центрального.

Таким образом, в Барнауле предполагается строительство 2 млн 409,76 тыс. кв. м жилья, с учетом незавершенного – 3 млн 652,96 тыс. кв. м, что соответствует объему, запланированному к вводу до 2024 года.

Садики и школы

Помимо жилищного строительства в Барнауле возводят административные, общественные, торговые, промышленные, а также социальные объекты. В связи с выполнением нацпроектов в регионе в прошлом году значительно вырос объем денежных средств, направленных на развитие объектов социальной сферы. Введен в эксплуатацию центр медицинской реабилитации, построены четыре детских сада, одна школа, лечебно-административный корпус с бассейном реабилитационного центра «Журавлики».

Продолжится строительство детских садов, ожидается сдача новой школы. По данным регионального Министерства здравоохранения, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края в 2020 году в Барнауле запланировано четыре основных мероприятия. В их числе строительство хирургического корпуса на 165 коек для Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства, а также долгожданной поликлиники в квартале 2002а. В рамках реализации проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями предусмотрены работы по двум новым объектам: реконструкция хирургического корпуса с пристройкой операционного блока на восемь операционных и строительство второго лучевого корпуса.

В условиях реформы

Однако, по мнению экспертов, на дальнейшее развитие строительства по всей стране может повлиять реформирование отрасли. Барнаульские застройщики торопились получить разрешения на строительство до введения эскроу-счетов впрок, поскольку еще до конца не понимали правил игры. Напомним, летом 2018 года долевое строительство перешло на новую модель работы – проектное финансирование. Средства дольщиков лежат на специальных эскроу-счетах до ввода объекта в эксплуатацию, а девелоперам приходится использовать свои или заемные средства. Так власти рассчитывают решить проблему обманутых дольщиков и сделать рынок жилищного строительства более прозрачным. Барнаульские застройщики не спешат работать по новой схеме. По данным Дмитрия Аристова, в краевой столице более 70% жилья возводится по старой схеме. Ожидается полтора-два года постепенной адаптации участников рынка к новому формату работы в строительной отрасли.