В Барнауле стартовали всероссийские проверочные работы для школьников

Со 2 марта барнаульские школьники начали выполнять всероссийские проверочные работы (ВПР). Это не экзамены, а проверочные работы с едиными стандартизированными заданиями, которые проводятся на территории всей страны по единым правилам и оцениваются по единым критериям.
Фото Андрея Чурилова
Каждая школа получит свой индивидуальный комплект заданий, варианты которого будут генерироваться из общего банка заданий. Всего же проверка затронет свыше 41 тысячи учащихся города.
В начальной школе ВПР проводятся по математике, русскому языку и окружающему миру. В 5, 6-х классах ВПР идут по истории, обществознанию, биологии, географии, русскому языку и математике. У семиклассников к этим предметам добавятся физика и иностранный язык.
Напомним, ВПР для учеников 4-7-х классов проводятся в штатном режиме, а это значит, что работы пишут все учащиеся этих коллективов. В режиме апробации ВПР напишут учащиеся 8, 11-х классов. Для восьмиклассников ВПР проведут по истории, обществознанию, биологии, географии, русскому языку и математике, физике и химии. Для одиннадцатиклассников – по иностранному языку, географии, истории, химии, физике и биологии. Выпускники могут не принимать участие в ВПР по предмету, который будут сдавать во время проведения государственной итоговой аттестации.
Продолжительность ВПР определена для каждого класса и предмета от 45 до 90 минут.
В городском комитете по образованию подчеркивают, результаты ВПР не влияют на годовую оценку, перевод в другой класс или получение аттестата. ВПР поможет учащимся получить независимую оценку своих знаний, учителям – узнать, как ученики освоили пройденные темы, администрации и родителям – оценить качество преподавания. Специальной подготовки к данным работам не требуется. Важно помнить, что ВПР – часть учебного процесса.