В Барнауле стартовали всероссийские проверочные работы для школьников

Со 2 марта барнаульские школьники начали выполнять всероссийские проверочные работы (ВПР). Это не экзамены, а проверочные работы с едиными стандартизированными заданиями, которые проводятся на территории всей страны по единым правилам и оцениваются по единым критериям.

Каждая школа получит свой индивидуальный комплект заданий, варианты которого будут генерироваться из общего банка заданий. Всего же проверка затронет свыше 41 тысячи учащихся города.

В начальной школе ВПР проводятся по математике, русскому языку и окружающему миру. В 5, 6-х классах ВПР идут по истории, обществознанию, биологии, географии, русскому языку и математике. У семиклассников к этим предметам добавятся физика и иностранный язык.

Напомним, ВПР для учеников 4-7-х классов проводятся в штатном режиме, а это значит, что работы пишут все учащиеся этих коллективов. В режиме апробации ВПР напишут учащиеся 8, 11-х классов. Для восьмиклассников ВПР проведут по истории, обществознанию, биологии, географии, русскому языку и математике, физике и химии. Для одиннадцатиклассников – по иностранному языку, географии, истории, химии, физике и биологии. Выпускники могут не принимать участие в ВПР по предмету, который будут сдавать во время проведения государственной итоговой аттестации.

Продолжительность ВПР определена для каждого класса и предмета от 45 до 90 минут.

В городском комитете по образованию подчеркивают, результаты ВПР не влияют на годовую оценку, перевод в другой класс или получение аттестата. ВПР поможет учащимся получить независимую оценку своих знаний, учителям – узнать, как ученики освоили пройденные темы, администрации и родителям – оценить качество преподавания. Специальной подготовки к данным работам не требуется. Важно помнить, что ВПР – часть учебного процесса.