В Барнауле прошел фестиваль клубов молодых избирателей «Вектор будущего – 2020»

В рамках фестиваля избирательная комиссия Барнаула совместно с городским комитетом по образованию подвела итоги конкурсов, которые проводились в ходе месячника молодого избирателя в школах краевого центра.

Поздравить самых активных и талантливых ребят в институт культуры пришли председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, председатель горизбиркома Виталий Замаруев, председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль, депутаты Барнаульской городской Думы и заместители глав районных администраций.

Для членов клубов молодых избирателей волнение уже позади: завершены конкурсы и викторины, лектории и круглые столы.

На праздник подростки пришли не только посмотреть выступления лучших коллективов, но и получить заслуженные награды.

В этом году на школьных этапах фестиваля приняло участие более 1000 учащихся из 85 школ, на городской этап поступило порядка 300 работ. Первыми на сцену поднялись те, кто уже много лет работает над повышением правовой культуры наших подростков, кто в доступной форме рассказывает о правах и обязанностях будущих избирателей. Это школьные педагоги, руководители клубов. Ирина Акимова вручила благодарственные письма Избирательной комиссии Алтайского края руководителям общеобразовательных организаций с самыми активными клубами молодых избирателей, которые в этом году празднуют свои 10-ти и 5-летние юбилеи.

— Я недавно пришел в школу № 63, где возглавил клуб молодых избирателей, – рассказывает Андрей Порсин, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 63. – Это интересное направление, благодаря которому подростки повышают свою правовую грамотность и получают знания, которые помогут в жизни. К тому же для любого старшеклассника, который выбирает для сдачи ЕГЭ обществознание или историю, участие в клубе – это еще и отличная подготовка, во время которой узнаешь гораздо больше, чем на уроках.

Ученик Андрея Порсина, Дима Якименко занял третье призовое место на городском конкурсе «Молодой избиратель XXI века», а первое досталось харизматичному старшекласснику из гимназии № 5, Георгию Беляеву.

— Наша гимназия носит имя Героя Советского Союза Константина Павлюкова, – дополняет Георгий. – Об этом мы, ученики, помним всегда. Когда шел на конкурс, я тоже об этом помнил и знал, что подвести тех, кто стоит за спиной, нельзя. Честно, не ожидал победы, потому что все программы соперников были интересными. В рамках конкурса предложил создать «Клуб молодых и активных» – объединение подростков разных школ, чтобы мы могли не только общаться между собой, но и делиться своим опытом.

Почти 70 тысяч школьников приняли участие в мероприятиях месячника молодых избирателей в барнаульских школах. Они писали эссе «Я – гражданин», рисовали плакаты на тему «Вместе строим будущее», создавали эмблему месячника молодого избирателя.

— Год от года количество участников месячника молодого избирателя в Барнауле растет, – отметил в своем приветственном слове со сцены Виталий Замаруев, председатель горизбиркома. – И наши ученики смело выходят на уровень субъектов федерации. Так, сборная команда барнаульских учеников завоевала призовые места на республиканском слете «Мы будущие избиратели», что проходил в Хакасии.

Андрей Муль: «Еще 10 лет назад клубов в городе было всего 11, а сегодня – 85. И каждый существует не формально на бумаге, а реально, воспитывая целое поколение грамотных и уверенных в себе, знающих свои права будущих избирателей».