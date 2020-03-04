Работа на опережение: компетентно о правопорядке и борьбе с преступностью в Барнауле

В УМВД России по городу Барнаулу рассказали об итогах работы городских органов внутренних дел в 2019 году.

На 4,8 процента ниже

Итоги 2019 года внушают оптимизм. Как рассказал врио начальника УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров, в целом преступность в городе снизилась на 4,8 процента. Зафиксировано снижение основных видов преступлений, таких как причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи, кражи всех видов. Количество убийств несколько выросло, но все они раскрыты.

Александр Майдоров объяснил достигнутые положительные результаты оперативным реагированием на обстановку. Например, снижение числа грабежей связано с увеличением плотности наружных нарядов в нужное время на улицах города. Если в каком-то микрорайоне происходит всплеск уличной преступности, то наряды перемещаются на этот участок, меняется время дежурства.

Мошенничества

По-прежнему массу проблем для общества создают мошенники. В 2019 году количество зарегистрированных мошенничеств в Барнауле выросло на 5,5 процента. Всего было зарегистрировано 1174 таких преступлений. Из них 80 процентов совершены дистанционным способом. Практически всегда преступники находятся за пределами Алтайского края. Львиная доля преступлений приходится на схему «Ваша карта заблокирована».

Раскрывать дистанционные мошенничества довольно сложно. Сегодня их раскрываемость составляет 18 процентов. Тем не менее, определенные результаты есть. В 2019 году сотрудники из Барнаула работали в разных регионах страны, проводили задержания в Краснодарском крае, в Челябинской, Самарской, Новосибирской областях, привозили оттуда преступников. В этом году командировки продолжаются.

«Липовый» кредит

В ноябре 2019 года полицейские провели крупномасштабную операцию по задержанию 16 подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники обещали гражданам за вознаграждение оказать помощь в оформлении кредитов в банке. Но в реальности никаких рычагов воздействия на банк у мошенников не было. Пострадавшие граждане отдавали за «помощь» крупную сумму, но кредит не получали. Общее число потерпевших превысило одну тысячу человек. В основном это жители Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей. В ходе операции против мошенников сотрудники изъяли бланки, печати, штампы, компьютерную технику, сотовые телефоны. Расследование дела продолжается.

Наркотики

По линии незаконного оборота наркотиков количество преступлений снизилось примерно на 10-12 процентов. Но, как отметил Александр Майдоров, это не причина для самоуспокоения. Наркотиков на рынке по-прежнему много. Они сбываются бесконтактным способом. Еженедельно задерживают граждан, делающих закладки для потребителей наркотиков. Среди них много гастролеров, приезжающих подработать в наш город. Кроме того, в Барнауле действует программа профилактики по этому виду преступлений. В 2019 году общая масса изъятых наркотиков увеличилась до 56,5 кг. Из них более 26 кг синтетического происхождения. Сотрудники задержали 11 оптово-розничных закладчиков наркотических веществ, уничтожили более 40 гектаров дикорастущих наркосодержащих растений.

Никотиновые смеси

Актуальной остается проблема сбыта снюсов, никотиновых смесей. В декабре-январе произошел всплеск отравлений такими веществами среди подростков. Полиция работает по данной проблеме совместно с Роспотребнадзором, проводит рейды. За январь проверили 72 торговые точки, изъяли 679 упаковок со смесями, составили административные материалы. Комитет по образованию оперативно сообщает информацию по каждой школе, по каждому ребенку, который получил отравление.

А после того, как вступила в силу ст. 61 примечание 2 Закона Алтайского края № 46-ЗС, запрещающая розничную продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции, в руках правоохранительных органов появился новый рычаг в борьбе с этим злом.

Принятые меры приносят плоды, ситуация улучшилась. Если в декабре прошлого года снюсами отравились шестеро несовершеннолетних, то в январе 2020 – только один. Ранее в городе было более 100 мест реализации снюсов, после рейдовых мероприятий и принятия поправок в закон их стало гораздо меньше. Несовершеннолетним смеси теперь уже практически не продают.

Полиция активно взаимодействует с частными охранными организациями, которые помогают в охране порядка в питейных заведениях, останавливают нетрезвых граждан, хулиганов и передают сотрудникам полиции для разбирательств.