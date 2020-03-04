Как в Барнауле планируют озеленять историческую часть города

Как обеспечат комфортное проведение досуга барнаульцев и как далее планируют озеленять историческую часть города? На прошлой неделе на заседании Общественного совета по развитию туризма в городе Барнауле обсудили наиболее острые вопросы, решение которых позволит горожанам и туристам комфортно находиться в туристический зоне краевой столицы.

Приятный слуху

Одна из жалоб, поступающих в городской отдел по развитию туризма, касается навязчивой аудиорекламы, звучащей на пешеходной зоне ул. Мало-Тобольской. Люди отмечают, что в ее сопровождении неудобно проводить экскурсии, невозможно длительно проводить время на улице, в том числе и с детьми. Во время обсуждения проблемы члены совета были единогласны в необходимости свести количество рекламы к минимуму, а большую ее часть заменить на более комфортный для слуха и интересный контент.

В частности, председатель совета Сергей Писарев, у которого налажены контакты с барнаульской компанией «Еврозвук», занимающейся созданием аудиореклам в торговых центрах, предложил отрегулировать частоту включения и громкость звуковых объявлений.

— Это должно быть дозированно. Мне кажется, два раза в час достаточно. В остальное время можно включать советскую музыку или классику – все-таки это историческая часть города. Здесь не уместны поп- или рок-музыка, – считает Сергей Писарев. – В праздники – к 9 Мая, 23 февраля, Дню города – можно организовывать соответствующее тематическое наполнение.

Руководитель городского отдела по развитию туризма Татьяна Сибиркина предположила, что людям будет интересно узнать детали прошлого Барнаула. Важно, чтобы это были не лекции или справки, а сжатые, емкие подборки интересных фактов.

Зеленый Барнаул

Еще один вопрос, который стоит на повестке дня, – продолжение озеленения города. На территории туркластера этот процесс осуществляется при активном взаимодействии отдела по развитию туризма и предпринимательства. Только за последние два года представители бизнеса потратили на озеленение Барнаула более 2 млн руб. и высадили 237 деревьев и 600 кустарников. В частности, выпускники Президентской программы заложили аллею вдоль очистных сооружений у Барнаулки, СГК, «Газпром газораспределение Барнаул» и косметическая корпорация TianDe – в Нагорном парке. Кстати, здесь работы еще не закончены.

— Осталась площадка чуть больше гектара недалеко от парковки. Мы хотим сделать там хорошую лужайку без каких-либо инсталляций, чтобы люди там просто гуляли, комфортно проводили время, – поясняет Татьяна Сибиркина. – В прошлом году уже начали заниматься ее обустройством. «Бочкари» оплатили создание системы автополива, совместно с другими представителями бизнеса мы завезли туда черную землю, закупили и посеяли траву. В этом году посмотрим на результат. Еще есть задумка по созданию в парке сада, притом такого, который бы цвел на протяжении всего лета.

Сергей Писарев особенно подчеркнул неравнодушие предпринимателей к благоустройству города.

— Работы по озеленению будут проводиться не только в исторической, но и в других частях Барнаула, – акцентирует председатель совета. – Уже известно, что туроператоры края высадят 75 елей в парке «Лесная сказка» и еще столько же хвойных посадят сотрудники зоопарка.

В прошлом году отдел по развитию туризма совместно с администрацией Центрального района, «Горзеленхозом» и городским комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проводили обход улиц, где сохранилось деревянное зодчество – Никитина, Анатолия и Интернациональной. Они нуждаются в благоустройстве, наведениии порядка и высадке новых деревьев на местах ранее погибших деревьев. В связи с этим составлен план мероприятий по благоустройству названных улиц. Депутаты БГД инициативу власти поддержали и выразили желание присоединиться к ее реализации. Важно, что при этом планируют использовать комплексный подход – параллельно решать вопросы обустройства экопарковок и раздельного сбора мусора.

Сегодня при выборе места отдыха туристы руководствуются в том числе и его экологичностью. Городским отделом по развитию туризма проделана большая работа в этом направлении. Уже сейчас введен раздельный сбор мусора на набережной Оби и в Нагорном парке, а в текущем году практику внедрят в парке культуры и отдыха «Центральный», на пешеходной зоне ул. Мало-Тобольской и набережной Барнаулки. К слову, скоро у моста через реку на пр. Социалистическом появится экозона.