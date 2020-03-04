«Динамо-Алтай» на полпути к победе

Барнаульские хоккеисты провели первые матчи четвертьфинальной серии плей-офф, дома дважды обыграв саратовский «Кристалл».

Напомним, в регулярном первенстве ВХЛ «Динамо-Алтай» заняло третье место и попало на «Кристалл» из Саратова. Благодаря тому, что барнаульцы в регулярке оказались выше соперника, первые игры серии плей-офф они провели дома.

В первом поединке динамовцы победили со счетом 3:2. Хозяева ожидаемо играли первым номером, много атаковали, что до поры до времени и давало результат. В середине первого периода барнаульцы открыли счет, через минуту удвоили преимущество, после чего еще до первого перерыва довели его до крупного.

Казалось бы, «Кристалл» посыпался. Но во втором периоде голов не было, а в третьем барнаульцы заработали ненужное удаление, которым гости воспользовались быстро, а потом забили и во второй раз. К счастью, в напряженной и нервной концовке барнаульцы сохранили преимущество.

Счет второго матча серии оказался таким же (3:2), а вот ход событий совсем иным. Барнаульцы усилиями Степана Жданова открыли счет в первом периоде, а в начале второй двадцатиминутки соперники восстановили равновесие точным броском от синей линии. И уже в начале третьего периода гости повели. Барнаульцы сравняли счет достаточно быстро, но в основное время матча вырвать победу не смогли – игра перешла в овертайм, где удача была на стороне хозяев.

«Динамо-Алтай» повело в серии 2:0. Напомним, четвертьфинальная стадия плей-офф длится до четырех побед одной из команд. Теперь соперники проведут две игры в Саратове, 4 и 5 марта.