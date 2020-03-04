Барнаульцам напоминают о правилах безопасности в связи с возможным сходом снега с крыш

В связи с потеплением барнаульцев призывают быть внимательными и осторожными, так как возрастает риск схода снега с крыш зданий и обрушения конструкций из-за снеговой нагрузки.

В управлении ГОЧС г.Барнаула для барнаульцев и гостей города подготовили памятки о мерах безопасности в период схода снега с крыш и падения сосулек.

Так, горожанам напоминают, что следует держаться дальше от домов со свисающими сосульками и снегом. Нельзя игнорировать ограждения и предупреждающие об опасности аншлаги​ в местах возможного схода снежных масс, наледи и падении сосулек с крыш общественных зданий и многоквартирных домов.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нужно как можно быстрее прижаться к стене — козырек крыши послужит укрытием.

Нельзя ставить коляски с детьми под крыши, с которых возможен сход снега и падение сосулек.​ Также не следует оставлять автомобили вблизи зданий, на карнизах которых образовались сосульки и навис снег. Если ваш автомобиль поврежден, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт, который будет служить доказательством того, что имуществу причинен вред. Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

При обнаружении скоплений льда и снега на крыше здания необходимо обратиться в обслуживающую организацию. Работники коммунальных служб должны отреагировать на сообщение.

В случае бездействия обслуживающей компании в вопросах уборки снега и наледи жители могут позвонить в диспетчерские службы в районных администрациях:

· Железнодорожный район – 62-56-95;

· Индустриальный район – 47-51-83;

· Ленинский район – 54-44-49;

· Октябрьский район – 24-74-98;

· Центральный район – 63-08-25;

либо в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства — 37-05-32, 37-05-06.

