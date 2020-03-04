Барнаульский Совет женщин отметил первый юбилей

Накануне Международного женского дня в Барнауле отметили 10-летие со дня образования Совета женщин при главе города. С юбилеем участниц организации поздравил глава города Вячеслав Франк.

Сегодняшний коллектив Совета женщин – уже третий состав. В нем авторитетные работницы культуры, образования, здравоохранения, представительницы бизнес-сообщества, активные общественницы. За годы работы они зарекомендовали себя как мощная организация, продвигающая важные для города социальные проекты. Их проекты – это поддержка общественных инициатив, патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержка ветеранов, проведение благотворительных акций.

— Роль женщин в решении многих социальных вопросов невозможно передать ни цифрами, ни какими-либо иными показателями. Всегда в своей работе мы ощущаем вашу поддержку, – обращаясь к участницам Совета, отметил глава города Вячеслав Франк. – Отдельных слов благодарности заслуживает благотворительная деятельность Совета. Вы с материнским теплом оказываете помощь нуждающимся, уделяя особое внимание детям из малообеспеченных семей и детям, находящимся в лечебных учреждениях.

Вячеслав Генрихович напомнил, что Совет женщин при главе города был создан в 2010 году для того, чтобы развивать социальную политику в Барнауле в отношении интересов женщин и детей и чтобы укрепить взаимодействие органов местного самоуправления с общественными женскими объединениями. К слову, такие объединения на тот момент активно работали в Барнауле уже более 20 лет. Создание единого Совета дало новый толчок к развитию женского движения в городе.

Около 400 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили помощь от Совета женщин за 10 лет.

— Создавая Совет, мы продолжили добрые дела женского движения Алтайского края, которое существует в регионе с 1987 года – это даже раньше, чем был создан Совет женщин России, – подчеркнула председатель Совета женщин, директор Алтайской академии гостеприимства Валентина Косинова. – С момента создания основной целью Совета была и остается защита прав женщин, забота об укреплении семьи, содействие повышению статуса женщин в обществе, их роли в политической, экономической, социальной и культурной жизни. На протяжении лет работы мы реагировали на вызовы времени. Мы провели более 50 заседаний, на которых совместно с представителями органов власти и местного самоуправления рассмотрели более 170 социально значимых вопросов. Нам удалось выстроить систему взаимодействия с Общественными палатами Барнаула и Алтайского края, депутатским корпусом Барнаульской городской Думы, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Министерством социальной защиты населения Алтайского края, Комплексным центром социального обслуживания населения Барнаула и иными социально ориентированными некоммерческими организациями. Каждая из вас внесла свой вклад в это большое дело.

— Сегодня ваш небольшой юбилей органично вписывается в знаменательные даты, которые мы отмечаем в этом году, – добавила председатель краевого отделения Союза женщин России, заместитель председателя Союза женщин России по Сибирскому и Уральскому федеральным округам Надежда Ремнёва. – Он вписывается в 30-летие Союза женщин России, а также в самую святую дату – 75-летие Великой Победы, потому что истоки нашей организации идут оттуда, от грозового 1941 года, когда был создан Антифашистский комитет советских женщин. 110-летие его создательницы Валентины Гризодубовой исполняется тоже в этом году. Поэтому на днях мы дадим начало Всероссийской акции «Женское лицо Победы», инициатором которой выступил Союз женщин России.