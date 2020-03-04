Андрей Муль о местах в барнаульских школах и детских садах

Март 04 11:14 2020

Когда откроется детский сад № 275 и что делать, если в школе не хватает места будущему первокласснику? На эти и другие вопросы горожан ответил Андрей Муль, председатель комитета по образованию города Барнаула.

36 тысяч учащихся начальных классов в Барнауле планируется обеспечить горячим питанием бесплатно.
Фото Андрея Чурилова

Ждем открытия

Здравствуйте, Андрей Генрихович. Зовут меня Евгений, проживаю в новом квартале на ул. Взлётной. У нас во дворе построили детский сад № 275, а когда открывать будете?

Евгений, этот детский сад практически готов, сегодня идет процесс получения лицензии на образовательную деятельность из Рособрнадзора, и, думаю, в апреле начнется распределение путевок.

Рядом с нашим домом строится детский сад № 274 на ул. Ускова, 38. Подскажите, распределение путевок в этот сад будет происходить в апреле, в основную волну? Сыну 3,5 года, в очереди мы 104-е, причем в приоритете стоит только 274-й. Есть шанс, что попадем именно туда?

Прежде всего рекомендую в приоритет добавить еще два-три садика, расположенных рядом с вашим домом, 274-й оставьте на первом месте. Основное распределение путевок планируем проводить в апреле.

Пора на обед

Правда ли, что с 1 сентября питание для учеников начальных классов в Барнауле будет бесплатным?

После того как эту инициативу озвучил президент Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию РФ, мы провели мониторинг площадей всех учебных учреждений. В этой работе активное участие приняли и сотрудники Роспотребнадзора. Вместе с тем в регионе разрабатывается «дорожная карта», в которой будет прописан алгоритм перехода на горячее бесплатное питание учеников с 1-го по 4-й классы, кстати, речь идет о 36 тысячах барнаульских школьников.

В школу не попали

Сыну семь лет исполнится в апреле 2021 года, но в первый класс мы собираемся уже в этом году. Заявление в электронном виде подать не получается, там возрастное ограничение. Что делать? Спасибо. Ирина Понкратова.

Действительно, если ребенку на момент начала учебного года не исполнится 6,6 года, то родителям или его законным представителям необходимо обратиться в школу лично и написать заявление на имя директора, а также предоставить справку из поликлиники о готовности ребенка к школе.

Я многодетная мама, средний ребенок 1 сентября идет в первый класс, но из школы № 135, куда 1 февраля подали заявление, пришел отказ. Что делать?

Количество проживающих первоклассников в данном микрорайоне превышает число мест в образовательной организации. В связи с этим будут предприняты меры по созданию дополнительных мест в близлежащих учреждениях. Для распределения вам нужно обратиться в комитет лично или по телефону. Напомню, в этом году откроется школа № 136, она расположена рядом с вами.

Вас беспокоит Иван Фёдорович. Моя внучка в этом году хочет поступать в педагогический институт. Слышал, что можно получить направление на целевое обучение, чтобы после учебы она смогла устроиться в барнаульскую школу. Так ли это?

Приходите, мы выдаем целевые направления в педагогический вуз. После получения диплома выпускник обязан отработать три года в любом образовательном учреждении, будь то школа, детский сад или центр допобразования по той специальности, на которой учился. Сегодня в городе есть свободные вакансии педагогов, узнать о том, куда и кто требуется, всегда можно на сайте городского комитета по образованию или обратившись к специалисту отдела общего образования.

3993 выпускника барнаульских школ в 2020 году будут сдавать Единый государственный экзамен.
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