Андрей Муль о местах в барнаульских школах и детских садах

Когда откроется детский сад № 275 и что делать, если в школе не хватает места будущему первокласснику? На эти и другие вопросы горожан ответил Андрей Муль, председатель комитета по образованию города Барнаула.

Ждем открытия

— Здравствуйте, Андрей Генрихович. Зовут меня Евгений, проживаю в новом квартале на ул. Взлётной. У нас во дворе построили детский сад № 275, а когда открывать будете?

— Евгений, этот детский сад практически готов, сегодня идет процесс получения лицензии на образовательную деятельность из Рособрнадзора, и, думаю, в апреле начнется распределение путевок.

— Рядом с нашим домом строится детский сад № 274 на ул. Ускова, 38. Подскажите, распределение путевок в этот сад будет происходить в апреле, в основную волну? Сыну 3,5 года, в очереди мы 104-е, причем в приоритете стоит только 274-й. Есть шанс, что попадем именно туда?

— Прежде всего рекомендую в приоритет добавить еще два-три садика, расположенных рядом с вашим домом, 274-й оставьте на первом месте. Основное распределение путевок планируем проводить в апреле.

Пора на обед

— Правда ли, что с 1 сентября питание для учеников начальных классов в Барнауле будет бесплатным?

— После того как эту инициативу озвучил президент Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию РФ, мы провели мониторинг площадей всех учебных учреждений. В этой работе активное участие приняли и сотрудники Роспотребнадзора. Вместе с тем в регионе разрабатывается «дорожная карта», в которой будет прописан алгоритм перехода на горячее бесплатное питание учеников с 1-го по 4-й классы, кстати, речь идет о 36 тысячах барнаульских школьников.

В школу не попали

— Сыну семь лет исполнится в апреле 2021 года, но в первый класс мы собираемся уже в этом году. Заявление в электронном виде подать не получается, там возрастное ограничение. Что делать? Спасибо. Ирина Понкратова.

— Действительно, если ребенку на момент начала учебного года не исполнится 6,6 года, то родителям или его законным представителям необходимо обратиться в школу лично и написать заявление на имя директора, а также предоставить справку из поликлиники о готовности ребенка к школе.

— Я многодетная мама, средний ребенок 1 сентября идет в первый класс, но из школы № 135, куда 1 февраля подали заявление, пришел отказ. Что делать?

— Количество проживающих первоклассников в данном микрорайоне превышает число мест в образовательной организации. В связи с этим будут предприняты меры по созданию дополнительных мест в близлежащих учреждениях. Для распределения вам нужно обратиться в комитет лично или по телефону. Напомню, в этом году откроется школа № 136, она расположена рядом с вами.

— Вас беспокоит Иван Фёдорович. Моя внучка в этом году хочет поступать в педагогический институт. Слышал, что можно получить направление на целевое обучение, чтобы после учебы она смогла устроиться в барнаульскую школу. Так ли это?

— Приходите, мы выдаем целевые направления в педагогический вуз. После получения диплома выпускник обязан отработать три года в любом образовательном учреждении, будь то школа, детский сад или центр допобразования по той специальности, на которой учился. Сегодня в городе есть свободные вакансии педагогов, узнать о том, куда и кто требуется, всегда можно на сайте городского комитета по образованию или обратившись к специалисту отдела общего образования.

3993 выпускника барнаульских школ в 2020 году будут сдавать Единый государственный экзамен.