Выставка одной картины в художественном музее приурочена к юбилею русского пейзажиста

В художественном музее (ул. Горького, 16) открылась выставка одной картины «Зимний пейзаж», приуроченная к 170-летию со дня рождения известного русского пейзажиста конца XIX – начала XX века Юлия Клевера. Выставка экспонируется в рамках проекта «Выдающиеся юбиляры из коллекции музея».

Знаменитый пейзажист Юлий Клевер по степени популярности мог поспорить с Василием Верещагиным и даже с Иваном Айвазовским. Подтверждением тому служат многочисленные персональные выставки автора и публикации о нем и его произведениях в массовой печати. Его полотна приобретали члены царской семьи и крупные частные художественные галереи России.

Картина Юлия Юльевича из коллекции музея называется «Зимний пейзаж». Подобные полотна художника пользовались широчайшей популярностью. Ведь Клевер старался писать картины сочными и выразительными, как бы светящимися изнутри.

Выставка будет работать до 29 марта.