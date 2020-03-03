С блинами и прибаутками барнаульцы проводили зиму

В первый день марта сразу на нескольких площадках города наряжали и жгли масленичное чучело, соревновались в силе и ловкости, хороводили, метали валенки, бились подушками и катались в тазах.

Крупных площадок, где барнаульцы в это воскресенье прощались с зимой, было по меньшей мере пять. Вроде бы на каждой организаторы предлагали гостям традиционные забавы, которые уже много лет веселят народ в день встречи весны и проводов зимы, да со своей изюминкой. Например, в Парке спорта Алексея Смертина вместо классического ледяного столба установили, точнее подвесили, текстильный.

— Веревочный он вроде и проще, и сложнее, – делится Максим Назарчук. – Канат – дело привычное для всех еще со школы. По-моему, уже в первом классе это осваивают и потом до самого выпуска время от времени вверх-вниз гоняют. Но обычно-то все происходит в закрытом помещении и вверху потолок, который достижим. А небо-то не достанешь. Метка есть, конечно, до которой надо дотянуться, но все рано ощущения странные. Я цели достиг. Не знаю только, сколько по времени, кажется, слабовато.

Любопытно, что наряду с мужчинами – и взрослыми, и будущими – «столб» покоряли и девчонки. Одна, лет десяти, лихо скидывает куртку, заправляет за лямки комбинезона длинные уши шапки и уверено запрыгивает на канат.

В двух шагах от канатолазцев – маленькие силачи тягают деревянные миниатюрные штанги с блинами-чурками. Дальше – ловкачи с мешками на бревне. Дети толкаются сидя, взрослые, как положено, стоя. Правда, смельчаков встать на бревно немного. Сразу после неравного боя мальчика с девочкой, двое подростков ступили на «ринг». Деловито разминали руки и шеи, сбрасывали верхнюю одежду, приловчались, как бы получше нанести удар. Да не в коня корм – после первого же удара синхронно спикировали на утоптанный снег.

Стать участниками шуточных боев было не так просто – слишком много желающих хотели попробовать свои силы.

— Мы еще ничего не поняли. Полчаса назад пришли и пока только в толпе толкаемся. Все, что успели, – спеть частушку за сушку, – смеется Елена Хромых, держа за руку пятилетнего Богдана. – Не ожидали, что столько людей придут веселиться. А, с другой стороны, такой ажиотаж понятен – праздник символизирует встречу весны, а люди соскучились по теплу. Конечно, в один момент оно не придет, но уже сейчас солнышко теплее, воздух приятнее, даже трава в проталинах выглядывает уже.

В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» работало десять развлекательных зон. На одной из них тоже сражались мешками, только не на бревне – на чурбаках. В одном из поединков щупленькая девочка-подросток в съехавшей на бок шапке и выбившимися из-под нее светлыми прядями со всех сил колотила мешком крупного мужчину. Он сначала неподвижно скучал, а, как надоело, первым же махом ликвидировал противника. Притом последний слетел со своего постамента с радостным визгом.

В парке культуры и отдыха «Центральный» устроили целый парад чучел, выбирая лучшее. Большинство обрядовых кукол с разрешения авторов сожгли, а самое красивое оставили. Обещают, что оно простоит в парке до следующей Масленицы.

Конечно же, нигде не обошлось без главного атрибута праздника – блинов. Некоторые решили, что стоять за ними в очередях – дело долгое: наверняка будет много желающих, и взяли румяное масленичное лакомство с собой.

— С утра пораньше встала, напекла, – показывает полный контейнер аппетитных треугольников Татьяна Лысенко. – Никакого тайного ингредиента у меня нет, все как у всех, по классике, так что и научить вас нечему. Сейчас должны где-то подруги подойти, тоже с внуками, буду их угощать. Может, и вы попробуете? С запасом напекла!

Прощаться с зимой в Алтайском крае начали еще в субботу на фестивале «Сибирская «Масленица – 2020» в Новотырышкино. На фестивале съели более 10 тыс. блинов и выпили более 10 тыс. литров чая.

Фоторепортаж с празднования Масленицы в Барнауле