Победителей конкурсов «Зимний двор» и «Лучший по профессии» наградили в Барнауле

В столице края вручили награды за победу и участие в городских конкурсах «Зимний двор» и «Лучший по профессии».

В канун Нового года барнаульские управляющие организации и жильцы многоквартирных домов совместными усилиями готовили свои дворы к празднику – лепили из снега и отливали ледяные скульптуры, обустраивали горки и замысловатые лабиринты, организовывали катки, устанавливали ели и развешивали гирлянды. Сразу после первых в этом году каникул комиссия оценила креативность объектов, их сохранность после двухнедельной детской суеты и востребованность. И вот теперь награды нашли своих обладателей.

Как отметил председатель городского комитета жилищно-коммунального хозяйства Антон Бенс, особенно порадовал тот факт, что сами горожане активно участвовали в украшении дворов. При этом они постарались так, что комиссии было весьма непросто определить лучшего.

— Действительно был очень высокий уровень работ, – поддерживает коллегу заместитель председателя комитета ЖКХ по работе с общественностью Алексей Пахоменко. – Вспомним того же осьминога на улице Малахова, 122 – поразили масштабами. Это же нужно было суметь! Когда объезжали с комиссией объекты, видели, сколько у ребятишек радости – они и с горок катались, и хороводы водили, и песни пели. Вот для чего это происходило и происходит.

Среди награждаемых постоянные участники конкурса. К примеру, ТСЖ «Солнечная Поляна, 35». В этот раз они не вошли в тройку лидеров – были отмечены благодарственным письмом.

— Откуда идеи черпаю? Наверное, это у меня в крови, – улыбается председатель товарищества Наталья Коловрова. – Это уже третья грамота за хорошую работу. Вообще, когда я говорю о своем доме, меня гордость берет. Соседи, которые относятся к другим ЖЭУ, приходят, завидуют. А я говорю, не надо завидовать, создавайте свое ТСЖ и делайте, как хотите. Они не берутся за это сами, потому что боятся. Но это лишнее. Наши вон тоже боялись, теперь всем довольны – потихоньку, как птичка по зернышку, добились хороших результатов.

Чествование креативных дизайнеров-любителей стало первой частью церемонии награждения. Во второй присваивали звания «Лучший дворник» и «Лучший слесарь-сантехник» специалистам барнаульских жилищно-эксплуатационных организаций, которые в профессиональном мастерстве опередили своих коллег.

Для Ирины Роготовской, дворника с 23-летним стажем, бронзового призера конкурса, участие в конкурсе не было чем-то особенным.

— Мой двор всегда чистый, как говорится, на совесть работаю, – делится Ирина. – Я как думаю: если делать что-то, то делать хорошо или не делать вовсе. Главное, что жильцы довольны.

18 новогодних дворов оценивала комиссия. Наибольшее количество заявок – пять – поступило с территории Индустриального района.