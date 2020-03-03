Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ состоится 22 апреля

Для чего меняют Основной закон и почему в этом вопросе важен голос народа? Депутат Госдумы от Алтайского края, зампредседателя думского Комитета по государственному строительству и законодательству, единоросс Даниил Бессарабов рассказал журналистам региона, насколько Конституция нуждается в обновлении, а страна – готова к переменам.

Даниил Бессарабов – один из немногих, кто изнутри знает «кухню» рассмотрения и принятия поправок в Основной закон страны: эти задачи в числе других лежат непосредственно на комитете, который представляет парламентарий. Напомним, о необходимости внесения точечных поправок в Конституцию Владимир Путин заявил 15 января текущего года, уже через пять дней соответствующая законодательная инициатива поступила в Госдуму. В документе две статьи. Первая – с 22 пунктами, которые Президент РФ озвучил в ежегодном обращении к Правительству РФ. Вторая – о том, что предложения подлежат вынесению на всенародное голосование.

Все основные положения, которые хотят отразить в обновленной Конституции, депутат поддерживает. В частности, по поводу запрета на двойное гражданство и получение вида на жительство за пределами нашей страны высшим должностным лицам Даниил Бессарабов считает:

— Гражданство – самая прочная связь человека с конкретной территорией. При его наличии у него возникают не только права, но и обязанности перед своей страной.

Опережая вопросы о возможности принятия отдельных законов вопреки внесению изменений в Конституцию, депутат подчеркнул, что действие этих нормативных актов может быть приостановлено другими такими же законами при формировании бюджета. Он напомнил, что с аналогичной ситуацией мы уже сталкивались, когда несколько лет назад не проиндексировали пенсии. Если то или иное положение будет закреплено Конституцией, ни у кого никаких вопросов не возникнет.

Среди ключевых моментов, которые отмечает Даниил Бессарабов, также приоритет норм российского законодательства, а не международного права, как это было ранее, усиление позиций Конституционного суда, уравновешивание законодательной и исполнительной власти.

— Сама по себе Конституция стабильности не обеспечивает: равновесие, баланс поддерживается за счет, не побоюсь этого слова, мудрого руководителя нашей страны, – уверен Даниил Бессарабов. – Что мы имели в 1993 году, помимо экономических проблем, убежденности в том, что рынок все решит? Индексирование пенсий, МРОТ, социальные гарантии казались тогда ненужными элементами, их, по сути, нет в Конституции. Вспомните фон тех лет, когда документ принимался, парламентская власть была подавлена в противостоянии с Ельциным, произошел крен в сторону исполнительной власти.

По словам спикера, теперь мы можем все сбалансировать и, закрепив в Конституции новые положения, добиться их соблюдения при любых политических переменах.

— Согласно действующему законодательству, согласие народа на принятие поправок не требуется – достаточно ограничиться позициями депутатов Госдумы, рассмотрением Советом Федерации, подписанием и обнародованием президентом. Но уж слишком велика значимость этого вопроса, чтобы пренебрегать мнением граждан страны, – подчеркивает депутат.

Как заявил Президент РФ, на вечер среды (26 февраля) рабочая группа получила около 900 предложений по поправкам в Конституцию РФ.