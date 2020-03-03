О слухе – не по слухам, а по существу: к Международному дню охраны здоровья уха и слуха

Сегодня, 3 марта, отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха. Врач сурдолог-оториноларинголог Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Юлия Дранкович рассказывает о том, почему проблемы слуха необходимо выявлять как можно раньше, и чем чревата для меломанов привычка много времени проводить в наушниках.

Проблемы слуха сегодня, увы, не редкость.

— В стране в среднем один из 1000 новорожденных рождается без способности слышать. В последнее время фиксируется увеличение таких случаев как в стране, так и в Алтайском крае, – отмечает Юлия Дранкович.

Чем раньше будут обнаружены отклонения, связанные со слухом, тем эффективнее окажется лечение. Поэтому всем новорожденным в роддомах Барнаула проводится так называемый аудиологический тест – врачи с помощью специального прибора оценивают остроту слуха у крохи.

При возникновении проблем назначают повторную диагностику.

Под особое внимание сурдологов попадают также недоношенные, маловесные ребятишки, родившиеся с высокими цифрами билирубина, и малыши, имеющие высокий риск развития тугоухости из-за перенесенной мамой во время беременности вирусной инфекции.

— Мы обследуем малышей в сурдологическом кабинете центра охраны материнства и детства. Наблюдаем за каждым, имеющим риск потери слуха ребенком, пока он не заговорит. В зависимости от выявленного диагноза, определяем в каждом конкретном случае, как можно помочь малышу, – рассказывает Юлия Викторовна.

Если слишком поздно выявить, что ребенок плохо слышит, то может произойти непоправимый ущерб его способности говорить, понимать разговорную речь и общаться. Одновременно с этим, у своевременно обследованного малыша реабилитация проходит в полном объеме.

— Родителям, заподозрившим что-то неладное со слухом ребенка, важно не стесняться и не опускать руки, а идти к лор-врачу и усиленно заниматься здоровьем особенного малыша, – констатирует эксперт.

Тугоухость бывает не только врожденная, но и приобретенная. Врачи нередко фиксируют потерю слуха у пациентов с хроническими отитами или переболевших вирусными инфекциями краснухой, менингитом, ветряной оспой и другими.

— Лучшие меры профилактики потери слуха – беречь уши от инфекции и не затягивать с лечением насморка, который может в любую минуту закончиться отитом, – отмечает Юлия Викторовна. – Вредны и ватные палочки. Ухо не то место, куда надо лезть. Сера выходит из уха самостоятельно, и вычищать нескончаемо ее не нужно.

Бич сегодняшнего времени – наушники. Не пользуется ими сегодня только ленивый. Опытный сурдолог убеждена, что использовать устройства можно лишь в крайних случаях:

— Особенно опасны внутриушные наушники. Они не дают всего диапазона звуков, которые мы слышим без них. Постоянное воздействие громкого звука, близко расположенного к барабанной перепонке, опасно для слуха. Обычный городской шум составляет 50-60 децибел, чтобы его перекрыть, мы усиливаем звук своего гаджета. Даже если звук усилить до 120 децибел, то 15 минут достаточно, чтобы получить акустическую травму. Слух при этом потерять проще простого.

Чтобы не пришлось променять наушники на слуховой аппарат, их лучше использовать только в крайнем случае, по мере необходимости, и при этом внутриканальным предпочесть внешние модели. Берегите свой слух!