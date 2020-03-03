Мобильные кардиографы поступили в службу скорой помощи Алтайского края

Врачи скорой помощи начали дистанционно передавать ЭКГ больных в кардиодиспансер.

Сегодня в регионе закуплено и передано бригадам неотложки более 230 электрокардиографов, доставляющих ЭКГ в режиме онлайн в краевой кардиодиспансер. Теперь при выездах к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями врач может сделать кардиограмму непосредственно на месте вызова. Далее данные о состоянии пациента поступают на расшифровку в круглосуточный консультативно-диагностический центр кардиодиспансера, специалисты которого в течение нескольких минут могут поставить диагноз и решить, куда лучше и эффективнее отвезти пациента.

Проект дистанционной передачи электрокардиограмм реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», одним из важнейших направлений которого является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сим-картами мобильные кардиографы обеспечила компания МТС.

— Это уже не первый наш опыт сотрудничества со службой скорой медицинской помощи Алтайского края. Ранее мы оборудовали телематическими сим-картами планшеты врачей выездных бригад для связи с диспетчерами медслужбы и получения онлайн-карт вызовов и отчетности по ним. Проект с мобильными кардиографами наглядно демонстрирует, как современные технологии связи помогают оперативно передать данные и своевременно поставить развернутый диагноз, то есть направлены на охрану здоровья и спасение жизни человека, – прокомментировал директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.