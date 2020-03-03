Битве между добром и злом внутри человека посвящены произведения, вошедшие в сборник «Крест милосердия»

Презентация новой книги «Крест милосердия» алтайского писателя, лауреата литературной премии А.М. Горького Владимира Левченко состоялась в библиотеке № 20. В сборнике повестей и рассказов «Крест милосердия» собраны произведения, объединенные одной темой – стремлением к человечности, к разным проявлениям в жизни добра, любви.

Все мы родом из детства

Формат фестиваля «Издано на Алтае» предполагает не просто представление новых книг, но и знакомство читателей с их авторами. Владимир Левченко рассказал как о содержании своего многолетнего труда, так и о себе, о детстве, о пути становления как автора.

— Рос я у бабушки и дедушки в деревне, но к первому классу родители все же перевезли меня в Барнаул, – рассказывает Владимир Анатольевич. – Правда, поселились мы не в самом городе, а на его окраине – в стихийно образовавшемся районе за моторным заводом, известном как Нахаловка. Это местечко было заселено людьми, которым нужно было как-то выживать, прибившись поближе к городу. Здесь, на краю холмов, которые соседствовали с ярами, как скворечники разместились многочисленные домики. Так вот из нашего дома был удивительный вид из окна – весь простор передо мной. А если стоишь на яру и смотришь на птицу, парящую над рекой, то кажется, будто это ты сам летишь над обскими просторами. Ощущения непередаваемые. Все это, как мне кажется, и определило мою жизненную тональность. Но после четвертого класса я стал городским жителем – родители возле кардиоцентра получили кооперативную квартиру. А классу к седьмому во мне возникло непонятно откуда взявшееся желание что-то зарифмовать.

Кстати, как вспоминает Владимир Левченко, это желание возникло параллельно с его увлечением музыкой. Началось все с «Голоса Америки», с едва расслышанных по радио аккордов ливерпульской четверки. Так будущий писатель всерьез увлекся ударными – отбивал ритм на всем, что попадало под руки. Но была у Владимира Анатольевича еще одна мечта – он очень хотел заняться океанологией, плавать с аквалангом. Даже собирался поступать во Владивосток в океанологический институт. Правда, мама, не желая отпускать своего ребенка, все же предложила сыну поступить на рабфак Алтайского госуниверситета. И Владимир Левченко стал филологом.

Человек как творец

Именно в университете Владимир Левченко перешел с поэзии на прозу. И уже в середине 1980-х годов в его голове родился замысел написать повесть «Крест милосердия», которая и заняла центральное место в новом сборнике. В эту книгу вошли произведения, написанные автором в разные годы. И если повесть «Крест милосердия» появилась на свет в первые перестроечные годы жизни нашей страны, рассказ «А иначе – никак» – в период ваучеризации, то повесть «Волька» одна из последних работ.

— Внутри нас идет великая битва между добром и злом, но в любом случае мы должны занимать светлую сторону, – рассуждает автор книги. – Что еще отличает человека от других существ? То, что на всей Земле именно мы наделены творческой силой. То есть человек всегда творец: каким мир создаст, таким он и будет.

Как признается сам автор, его прозу можно назвать орнаментальной. То есть в ней ослаблена фабула, событийная канва, а на первое место выведены притчевость и метафоричность. В качестве примера подобного стиля Владимир Левченко привел роман Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» и повесть Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», а из фильмов, снятых по такому принципу, назвал «Остров» Павла Лунгина.

Владимир Левченко: «Все мои повести и рассказы об одном – о том, что какой бы ни была власть и каким бы ни было тяжелым время, человек должен оставаться человеком».