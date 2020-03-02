В Барнауле выступила наша землячка, а ныне питерская актриса театра и кино Валентина Казанина

В театре кукол «Сказка» показали спектакль «Варшавская мелодия» с участием артистов из Санкт-Петербурга – Валентины Казаниной и Андрея Богданова. Пронзительная история любви, не выдержавшей вмешательство советской системы, благодаря актерской игре воспринималась вне времени, словно действие разворачивалось здесь и сейчас. Помимо Барнаула, этот спектакль был показан в Бийске и Сростках – как оказалось, на родине актрисы Валентины Казаниной.

Бессилие перед системой

Когда-то пьеса Леонида Зорина «Варшавская мелодия» (в первом варианте «Варшавянка») была очень популярна. В 1967 году по ней был снят фильм-спектакль с Юлией Борисовой и Михаилом Ульяновым, а уже в 1968-м эта история с успехом шла на сценах 93 театров страны. В последующие годы «Варшавская мелодия» хотя и появлялась на театральных афишах, но все же свое второе рождение пьеса переживает в последние годы – к ней стали все чаще обращаться российские театры.

Режиссер постановки — заслуженный артист РФ Сергей Барковский, педагог мастерской, действующей при институте музыки, театра и хореографии (Санкт-Петербург). Его ученики, выпустившиеся из вуза в прошлом году, и привезли в Барнаул свою любимую работу.

В этой пьесе всего два персонажа: будущая певица – полька Гелена и будущий доктор наук, советский студент-винодел Виктор. Молодые люди встречаются в послевоенное время в консерватории на концерте, где исполнялась музыка Шопена (его произведения звучали на протяжении всего спектакля). Легкая симпатия постепенно переросла в сильное чувство. Однако перед «железным занавесом» оказалась бессильной даже любовь. Стремлению героев быть вместе препятствует указ от 15 февраля 1947 года, запрещающий советским гражданам браки с иностранцами. Гелена просит Виктора что-нибудь придумать, он, хоть и обещает, но выхода не находит и, продолжая любить девушку, устраивает свою жизнь вдали от нее. В итоге на целых двадцать лет Геля и Витёк оказываются отрезаны друг от друга, разделены границами, законами и предрассудками.

В спектакле минимум декораций, ведь для того, чтобы оказаться героям на концерте, в кино или ресторане всего-то и требуется два стула. Пространство сцены заполняют чувства молодых людей, их метания, терзания, бессилие перед системой. Внутренние переживания героев показаны с помощью искусно выстроенных диалогов, а актерская игра только усиливает трагизм истории. Ведь разрушена не просто любовь – разрушенными оказываются человеческие жизни.

По словам Валентины Казаниной, спектакль «Варшавская мелодия» – итог совместной работы режиссера и актеров протяженностью в два с половиной года.

— У всех, кто смотрел этот спектакль, возникают свои ассоциации, впечатления, эмоции, свое отношение к истории, – рассказала актриса. – Мы очень боялись, что зритель не поймет чего-то, ведь пьеса, на первый взгляд, несовременная. На самом деле это очень актуальная история, а потому зрители на нее хорошо реагируют, выходят из зала со слезами на глазах.

Показ спектакля «Варшавская мелодия» – совместный проект выпускников питерского театрального вуза и театра кукол «Сказка» ко Дню защитника Отечества.

Под знаком Шукшина

Особенность этой постановки еще и в том, что в ней играют два молодых человека, которых в жизни связывает не только сцена. А потому для Валентины Казаниной и Андрея Богданова «Варшавская мелодия» больше, чем просто спектакль.

— В нем наша любовь друг к другу, к материалу, к делу, которым мы вместе занимаемся, – поясняет актриса.

Сама Валентина действительно родом из Сростков. Там она училась в школе имени В.М. Шукшина, со второго класса посещала детский кружок «Шукшинята», действующий при музее-заповеднике Василия Макаровича. Там будущая актриса занималась народным вокалом, художественным чтением, а примерно в восьмом классе решила, что хочет стать актрисой, и начала усердно готовиться к воплощению своей мечты.

— Все мое детство прошло под знаком Василия Макаровича, – делится актриса. – Нам много про него рассказывали: про то, как он из села уехал поступать во ВГИК, с какими людьми там учился. Многие его рассказы я знала наизусть, смотрела все его фильмы. И, конечно же, хотела пойти той же дорогой. Причем в моей жизни кумиров никогда не было. Но мне, как и Шукшину, очень уж хотелось вырваться из села в большой город. Когда училась, старалась приезжать в Сростки каждые каникулы – все-таки у меня здесь осталась вся семья. Сейчас так часто приезжать не получается. Поэтому мы и решили совместить наши гастроли с приездом на родину. Признаться, раньше, когда жила здесь, думала, что не буду скучать после отъезда. Как же я заблуждалась! Очень скучаю по тишине, по воздуху, по родительскому дому!

После школы девушка пробовала поступать в разные театральные вузы, в том числе и московские. Но принял к себе ее именно Санкт-Петербург.

— Сейчас в театре я не служу, – рассказывает Валентина. – Мы играем спектакли на разных площадках Санкт-Петербурга. В планах – множество театральных работ, которые хотелось бы осуществить самостоятельно или в стенах театра, как получится. Ведь самое важное для меня – быть на сцене. Был опыт съемок в кино. Пока речь идет о небольших ролях в сериалах (актрису можно увидеть в фильмах «Великолепная пятерка», «Нежные листья, ядовитые корни», «Условный мент», в производстве киноленты «Вертинский», «Огниво». – Прим. ред.). Играть перед камерой для меня оказалось сложнее. И если театр – беспрерывное действие, то в кино перед каждым дублем нужно заново подогревать себя. К тому же съемки сцен зачастую идут не в хронологическом порядке, поэтому очень важно не терять линию роли персонажа.

Кстати, в этом году Валентина Казанина и Андрей Богданов планируют приехать в Сростки и принять участие во Всероссийском фестивале «Шукшинские дни на Алтае».