В Барнауле прошел городской конкурс «Молодой избиратель XXI века»

В рамках месячника молодого избирателя в образовательных организациях города проходят различные мероприятия, в ходе которых школьники демонстрируют свои знания избирательного права.

В гимназии № 80 второй год подряд проходит городской конкурс «Молодой избиратель XXI века». В конкурсе приняли участие 14 школьников-активистов клубов молодых избирателей. Напутственное слово и пожелание удачи сказал ребятам гость мероприятия, депутат Барнаульской городской Думы Иван Нифонтов.

В состав жюри вошли Ксения Долгих, секретарь избирательной комиссии города Барнаула, Юлия Шутий, главный специалист отдела воспитательной работы комитета по образованию, Елена Морева, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей № 121», Светлана Акимова, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Память» Пост № 1 г. Барнаула».

Каждый участник презентовал себя в трех турах: «Самопрезентация активиста», «Защита опыта работы клуба молодого избирателя», а также представил социальный видеоролик «Молодежь выбирает будущее». Как и в любом конкурсе, жюри выбрало лучших. Первое место занял Беляев Георгий, 9 класс, гимназия № 5. Второе поделили Сергей Кураков, 11 класс, гимназия № 85, и Михаил Распопов, 11 класс, школа № 103. Третье заняли: Павел Дранкович, восьмиклассник из лицея № 3 и Дмитрий Якименко, десятиклассник из школы № 63.

Все участники получили сертификаты, а награждение победителей состоялось на фестивале клубов молодого избирателя 28 февраля.