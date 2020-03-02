В Барнауле начнут оказывать паллиативную помощь на дому за счет федеральных субсидий

Алтайский край участвует в ряде пилотных проектов, в частности, внедряет социальные контракты, стационарозамещающие технологии, электронную систему ЕГИССО и помощь паллиативным больным, которых в регионе насчитывается почти 9 тысяч человек.

Паллиативная помощь – один из самых востребованных видов ухода, но, к сожалению, оказывать ее до нынешнего момента могли только в условиях больничных стационаров либо специализированные выездные бригады в рамках государственно-частного партнерства. Оплачивалась работа таких бригад из регионального бюджета, имеющего ограниченные возможности, поэтому и охват нуждающихся в данном уходе был небольшим.

В конце 2019 года Правительство РФ допустило до оказания паллиативной помощи коммерческие медицинские организации, более того – включило их в национальный проект «Демография». Это значит, что софинансировать львиную долю затрат на оказание медпомощи тяжелобольным пациентам отныне будут из федерального центра. Объем денежных поступлений будет напрямую зависеть от мощностей медицинских организаций: чем больше бригад из числа штатного персонала сформировано, тем больше бюджетных средств они смогут получить за оказанные услуги.

В регионе объявили конкурс по отбору частных медицинских организаций, которые смогут оказывать паллиативную помощь. Уже подали заявки шесть компаний.

По словам Натальи Оськиной, министра соцзащиты Алтайского края, 2020 год нужно считать пилотным в реализации проекта, поэтому на первом этапе помощь смогут получить около 1000 человек и, скорее всего, это будут пациенты крупных городов – Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Рубцовска. С каждым годом планируется максимально увеличить охват нуждающихся в паллиативной помощи и распространить ее на сельские территории – для этого будут предприняты стимулирующие меры.

Региональное министерство соцзащиты объявило конкурс, на который подали заявки шесть частных медицинских организаций. Сейчас они проходят жесткий отбор несколькими межведомственными комиссиями, по результатам которого будет определено финансирование. После этого организациям будут предоставлены списки паллиативных больных, которым требуется постоянный посторонний уход. Причем для каждого пациента программа по уходу будет индивидуальной, исходя из его набора заболеваний.

— Алтайский край вошел в пилотный проект по системе долговременного ухода в домашних условиях, а не на базе стационарных медучреждений – это новый качественный уровень оказания паллиативной помощи пожилым людям. Всю помощь по уходу, будь то обработка ран, прием лекарств, контроль за артериальным давлением или уровнем сахара в крови, будут осуществлять специалисты частных медицинских организаций, – объяснила Наталья Оськина. – Более того, в рамках этого «пилота» откроется школа родственного ухода, где мы будем обучать близких людей правильному уходу за пожилыми людьми. Умения близкого окружения правильно кормить, ухаживать, давать лекарства – принципиально важны. Специалисты составят для родственников каждого пациента индивидуальный сигнальный лист, в котором дадут рекомендации. Например, если давление поднялось до 180 единиц, не надо давать таблетки – нужно незамедлительно вызывать бригаду скорой помощи.

Нацпроектом предусмотрено предоставление паллиативной помощи только пожилым людям, хотя в ней нуждаются и люди трудоспособного возраста, и дети. В Алтайском крае надеются, что федеральная власть в ближайшее время расширит список категорий нуждающихся, и жизненно важная помощь будет доступна каждому.