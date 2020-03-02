С Невского пятачка: поисковики восстановили еще одно имя погибшего солдата

В Правительстве Алтайского края состоялась передача родственникам солдатского медальона и личных вещей, найденных на месте гибели солдата с Алтая Филиппа Емельянова, пропавшего без вести в 1941 году в боях за Ленинград.

Уроженец села Верх-Кучук Шелаболихинского района Филипп Емельянов перед войной проживал в Барнауле, работал на меланжевом комбинате. После призыва его, как и многих других бойцов с Алтая, направили в зону самых тяжелых боев под Ленинград, где он пропал без вести. В течение более чем 70 лет о его судьбе не было ничего известно. Но в 2014 году московский поисковый отряд «ФИПО ГПС» МЧС России под руководством Константина Новикова нашел останки нашего земляка и двух его однополчан на Невском пятачке – одном из самых кровопролитных участков фронта, где более двух лет шла жестокая битва. Предполагается, что они служили в 115-й стрелковой дивизии. Только у Филиппа Александровича сохранился солдатский медальон. Поисковик из Вологодской области Александр Метёлкин, имея большой опыт работы с ветхими документами, сумел в лабораторных условиях восстановить имя алтайского бойца.

27 февраля медальон передали родному внуку солдата Владимиру Емельянову, правнучатым племянникам Николаю Радаеву и Ирине Сливцовой. Также им вручили патрон-капсулу с землей с места гибели бойца, фронтовую ложку, бланк медальона, фотографии с Невского пятачка. Получив их в руки, родственники не могли сдержать слез.

— Маршевый батальон нашего прадеда численностью 1000 человек убыл эшелоном в Петрозаводск. Разгрузился на станции Сорокская (ныне город Беломорск) 4 сентября 1941 года, – рассказывает Николай Радаев. – Они были влиты в состав 115-й стрелковой дивизии. Попали под Невскую Дубровку, на правый берег Невы. Вскоре пришло письмо от нашего прадеда, в котором он пишет: «Готовлюсь в свой последний и решительный бой». Больше от него вестей не было. Предполагалось, что он погиб под Ленинградом. Но похоронка пришла с надписью «без вести пропавший». Его ждали – вдруг случится чудо, и он вернется из госпиталя. Но 74 года семья ничего не знала о его судьбе. Спасибо поисковикам, что восстанавливают память павших на фронте.

По словам родственников, в ближайшее время они планируют посетить памятник, установленный поисковиками на месте гибели бойцов, почтить память прадеда, прикрепить фотографию. А медальон и личные вещи Филиппа Емельянова собираются передать в районный Шелаболихинский музей.

— Из 100 найденных солдат только два-три имени удается восстановить. Даже на обнаруженных медальонах некоторые имена не прочитываются, – говорит председатель Алтайского регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Дмитрий Вейн. – Здесь как раз тот самый счастливый случай, когда хорошо сохранился бланк, и было прочитано имя солдата. Я считаю, что для Алтайского края, как и для любого региона, передача медальона – это событие огромной важности.

В Алтайском крае сейчас действует девять поисковых отрядов. Все они школьные, руководят ими педагоги. В год на поисковые мероприятия выезжает 60-65 детей. Например, отряд «Искра» более 5 лет работает на Невском пятачке и принимает участие в поднятии останков солдат и предметов на этом участке.