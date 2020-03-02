Оркестр «Сибирь» и барнаульские музыканты представили вторую часть программы, посвященной русскому року

Трехдневная премьера «Золото русского рока. Часть 2» состоялась в февральские праздники. Представили ее великорусский оркестр «Сибирь», барнаульские музыканты Лев Шапиро, Владимир Кислов, Константин Божко, Александр Рухадзе и другие участники. Три концерта – и на каждом в зале аншлаг.

Несколько лет назад оркестр «Сибирь», продюсер Максим Гольдберг и музыкант Лев Шапиро создали программу, посвященную творчеству Виктора Цоя. Эксперимент имел успех. Следом последовали программы в честь Высоцкого, потом – «Шансон. История в песнях», а в прошлом году – «Золото русского рока». Хиты «Чайфа», «ДДТ», «Сплина» и других легенд нашей рок-сцены в переложении для русских народных инструментов зашли на ура, а сами организаторы дали понять – продолжение следует. И вот вторая часть. Снова билеты на все три концерта раскуплены за месяц до премьеры, снова нет свободных мест. И со сцены вновь звучат ДДТ, «Сплин», «Би-2», «Аквариум» и многое другое. Какие-то песни, как «Ольга» Гарика Сукачева, прозвучали в инструментальной версии, какие-то кто-то из участников исполнял под аккомпанемент оркестра, а ставшие уже народными («Рожденный в СССР», «Что нам надо?», «Не спеши») пели хором всем залом.

Как говорит художественный руководитель и главный дирижер оркестра «Сибирь» Николай Комиссаров, треклист формировался долго, несколько раз в него вносили изменения, окончательный вид он обрел за пару месяцев до концерта. Отвечал за то, что услышат барнаульцы, Лев Шапиро.

— Песни выбрать всегда сложно. Что в прошлом году, что сейчас постоянно спрашивали: «почему играете то, не выбрали вот это». У всех свои предпочтения. Но мы анализировали аудиторию, понимали, что будет интересно, и в итоге, считаю, попали в точку, зрители получили заряд единения, – говорит Лев Шапиро. – Делать такие программы непросто, они востребованы, публика их ждет, но на старом багаже не уедешь, нужно развитие.

Николаю Комиссарову же, в молодые годы увлекавшемуся рок-музыкой, предстояло решить основную задачу – переложить рокерские гитарные риффы и мелодичные переборы на оркестровое звучание.

— С одной стороны, это легко. Все-таки играли русский рок. И даже если у каких-то наших рок-музыкантов нет базового образования, все равно в произведениях слышны традиции нашей музыки. А с другой – работа была трудной. Зачастую музыкантам хватает нескольких аккордов, простой гармонии, боя на гитаре, чтобы выразить свои идеи. А звучание для оркестра надо насыщать, поэтому приходилось что-то придумывать, изобретать, добавлять новые конфигурации.

Кстати, даже из зала было заметно, что музыкантам оркестра такие эксперименты по душе: играли с улыбкой, а пара домристок даже порой подпевала.

— Все воспринимают такие программы с пониманием и удовольствием, – считает Николай Алексеевич. – Это же расширяет и профессиональные границы, мы доказываем, что наряду с произведениями, написанными специально для оркестра, можем играть и такую «непрофильную» музыку.

В итоге публика приняла народный рок на ура.

— Конечно, как получилось – судить зрителям, но, по моим внутренним ощущениям, мы сделали качественный продукт, который не уступает аналогам в жанре «трибьют», представленным в Москве и Санкт-Петербурге, а в чем-то и превосходит их, – отметил Лев Шапиро. – Что дальше? Часто делать такие проекты непросто. В следующем сезоне мы повторим наши самые востребованные программы, а потом, дай бог, появится что-то новое.

21 марта в концертном зале «Сибирь» пройдет премьера программы «Легенды авторской песни». В ней примут участие Лев Шапиро, Виктория Гальцева, Вячеслав Торкаев, Пётр Винс, Ринат Баширов, Екатерина Якель, финалисты проекта «Поверь в себя».