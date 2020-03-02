Новости Алтайского края стали доступны в мобильном приложении «Любимый город»

У жителей региона появилась возможность через смартфон оперативно получать информацию о том, что происходит в городе и крае.

ГИС «Любимый город» — это городская информационная система и одновременно мобильное приложение, в котором каждый пользователь может читать свежие новости города, региона, страны и мира, узнавать погоду, быть в курсе мероприятий, публиковать объявления о работе, продаже товаров и услуг, быстро узнавать о предстоящих акциях и распродажах в магазинах, читать отзывы, смотреть рейтинги, посещать онлайн-визитки и каталоги организаций, в один клик покупать билеты в кинотеатр и вызывать такси.

Евгений Слепцов, руководитель проекта «Любимый город» в Алтайском крае, объясняет:

— Мобильное приложение «Любимый город» на территории Алтайского края в настоящее время запущено в Барнауле и Белокурихе. Вторым этапом запуска в начале марта станут Бийск, Рубцовск и далее развитие по остальным городам».

Лента новостей обновляется ежедневно. Сотрудники местной редакции публикуют в основном главные темы города и края.

Приложение бесплатное, доступно в AppStore и GooglePlay. Его можно установить на смартфон или сделать закладкой в браузере. «Любимый город» также распознает голос, так что поиск информации стал еще удобнее.