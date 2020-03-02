К 75-летию Победы в Алтайском крае проведут мероприятия в новых форматах

Запланированные мероприятия в рамках празднования 75-летия Великой Победы обсудили на заседании краевого организационного комитета «Победа», которое провел Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Виктор Томенко.

В Год памяти и славы Министерство образования и науки Алтайского края проведет более 2500 краевых, окружных, муниципальных патриотических мероприятий с участием более 300 000 детей. В частности, в план включены просветительские акции: уроки мужества, тематические кинопоказы, книжные экспозиции, фотовыставки. Еще более 5000 творческих акций запланировано Министерством культуры Алтайского края.

Инициаторами некоторых акций выступили педагогические коллективы. Краевой детский экологический центр запустил всероссийский проект «Голубь мира», и сегодня уже 43 региона приняли в нем участие. А накануне Дня Победы пройдет акция «Строки, опаленные войной», где учителя – призеры профессиональных конкурсов будут читать фронтовые стихотворения, снимут видеоролики на основе поэзии о войне. Многие муниципалитеты края поддержат чтецкие марафоны.

Впервые в крае пройдет акция «Парта Героя». Проект стартовал в прошлом году в Красноярске и теперь распространяется по всем регионам страны. В учебном классе ставят особым образом оформленную парту, на столешнице которой размещена информация о герое – выпускнике школы. Предполагается, что проект не только знакомит школьников с земляками-фронтовиками, но и мотивирует их в учебе: на боковой поверхности такой парты размещается название проекта. Посему право сидеть за ней предоставляется отличникам и активистам.

В память об учителях, ушедших на фронт, в мае 2020 года будет издан второй том книги «Учителя военных лет», а в «Бессмертном полку» впервые пройдет колонна, посвященная педагогам – участникам войны. Кстати, это не единственное нововведение в традиционной акции: в этом году студенты вузов понесут штандарты с названиями полков и дивизий, сформированных на Алтае, а курсанты военнопатриотических клубов – фотографии Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Отличие Года памяти и славы – новые форматы патриотических проектов. Например, в Бийске все готовящиеся акции объединены в «Неделю боевой славы», в Шипуново пройдет фестиваль огненных картин «Огни Победы», муниципальные театры Бийска и Рубцовска поставят спектакли о судьбах женщин в годы Великой Отечественной войны.

Более 120 мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, пройдет в Барнауле.

В Барнауле после длительного перерыва вновь пройдут театрализованные реконструкции событий Великой Отечественной войны. 7 мая в 18.00 на площади Сахарова покажут «Неизвестный бой Сибирского батальона». В его основу ляжет бой 7 сентября 1941 года у села Ругозеро в Карелии. Это был первый и последний бой для Сибирского батальона 27-й стрелковой дивизии, в составе которого было более 400 бойцов из 17 районов Алтайского края. В реконструкции примут участие более 1000 человек, в качестве почетных гостей приглашены родственники погибших солдат этого батальона.

9 мая в 9.30 на перроне железнодорожного вокзала впервые состоится театрализованная реконструкция «Поезд Победы» – встреча победителей, возвращающихся с фронта. Эта постановка затронет традиции мирного времени, музыку и танцы, популярные после войны.

Еще один танцевальный проект – всероссийская акция «Рио-Рита – радость Победы», к которой присоединился Барнаул. 29 апреля, в Международный день танца, старт акции дадут мастер-классы на городских площадях, 4 мая танцоры выступят в специальной номинации международного фестиваля «Солнечный бал», а 9 мая финалом проекта станет «Офицерский бал» в Центральном парке.

В 22.00 праздничные программы, посвященные Дню Победы, завершатся фейерверком.

— Нет сомнений, что весь комплекс основных мероприятий Года памяти и славы мы проведем на высоком организационном уровне, – отметил Виктор Томенко.