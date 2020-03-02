Для жителей микрорайона Поток открылась бесплатная комната здоровья

В Октябрьском районе открылась уникальная комната здоровья, услуги которой для всех желающих бесплатны.

Сначала была идея

В августе прошлого года наша газета рассказала читателям об уникальном проекте «Энергичные люди», который удалось реализовать в ТОСе «Тимуровский», его организатором и идейным вдохновителем выступила председатель Татьяна Колотилина. Напомню, благодаря победе в конкурсе «Активное поколение», проводимом при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, в помещении ТОС появилось оборудование для поддержания здоровья: четыре массажных аппарата, новенькая беговая дорожка и велотренажер. Первое время занимающиеся ютились в тесном зале, где помимо этого проходили чаепития и литературные вечера. Слава о бесплатной тренажерной комнате разошлась по городу быстро. Сюда начали приезжать люди из разных районов Барнаула, тогда общественники решили расширить свой проект.

— А где взять на это средства? Решилась принять участие в конкурсе на президентский грант, – говорит Татьяна Юрьевна. – В своем проекте рассказали о наших жителях, которым, несмотря на преклонный возраст, не хочется сидеть дома. Да, мы проводим большую кружковую работу, открыт клуб рукоделия, есть богатая библиотека, традиционными стали и теплые встречи за чашкой чая. Но, думая о духовном, стараемся развивать и физкультурное направление. Так родилась идея создания комнаты здоровья, проект которой я и заявила на президентский грант.

В октябре пришла радостная новость – победа. Сумма поддержки составила 493 066 рублей. В ТОСе быстро подобрали новый ассортимент тренажеров и массажеров (в том числе прогревающую массажную накидку «Румба»), которые и были закуплены на эти средства. Приобрели и мебель: массажную кушетку, кресло и несколько стульев. Появилась потребность в дополнительном помещении.

Своими руками

— Хочу выразить благодарность администрации Барнаула и Октябрьского района за выделенный кабинет, – продолжает Татьяна Колотилина. – Конечно, он был в очень запущенном состоянии. Но такие трудности, как грязные стены, нас не испугали. За ремонт взялись своими же силами. Благодаря депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву установили пластиковые окна, спасибо за помощь в приобретении строительных материалов Светлане Бочковой, депутату городской Думы, и Владимиру Отмашкину, генеральному директору ИСК «Союз».

Шпаклевали, клеили обои, укладывали линолеум сами активисты ТОС, помогли и студенты академии гостеприимства, которые на волонтерских началах дружат с общественниками уже более трех лет.

— Два года мечтали и ждали этого! Так-то у нас бабушки и дедушки физкультурой занимаются по расписанию, есть в наличии и обручи, и мячи, гантели, – рассказывает член Совета ТОС «Тимуровский» Александра Вельмискина. – Но мечтали о массажерах, ведь не все могут позволить себе такой купить, а в больнице очередь к специалисту огромная.

После окончания ремонта и установки спортивного оборудования тосовцы устроили настоящий праздник в честь официального открытия первой в городе общественной комнаты здоровья. Сюда пришли гости из районной и городской администраций, депутаты и местные жители. Глава администрации Октябрьского района Вячеслав Новиков подчеркнул, что не во всех медицинских учреждениях есть такой набор оборудования, и пожелал всем здоровья, счастья и дальнейших побед.

«Помолодел лет на десять!»

Сегодня комната здоровья для посетителей открыта по понедельникам и четвергам, и желающих приходит много! Одни приезжают из Индустриального района, другие из центра города. Здесь рады всем! А для удобства посетителей поделили на группы.

Валентина Медвеженкова признается, за два месяца освоила все тренажеры:

— Мне 78 лет, и врач посоветовал заниматься спортом, раньше в тренажерный зал ходила, но там много молодых людей, не всегда чувствовала себя комфортно, а здесь нравится все – и физкультура, и массаж, и общение. Низкий поклон Татьяне Юрьевне за такой подарок, она просто молодец! Здоровья ей и новых побед!

Валентина Николаевна не просто завсегдатай комнаты, она еще и друга сюда привела. Виктор Бослер много лет проработал учителем физкультуры, поэтому к спорту отношение имеет особое.

— Впервые позанимавшись здесь, вышел помолодевшим лет на десять, – говорит он. – Таблетки от хондроза бросил пить! Всем советую хотя бы раз заглянуть в эту комнату, поистине получаешь такой заряд бодрости, что о годах и вовсе забываешь, а ведь мне через два года 80 будет.

Мини-спортзал сможет посетить любой желающий барнаулец, услуги для всех бесплатны. Время работы комнаты: понедельник и четверг с 11.00 до 15.00 по предварительной записи по телефонам: 60-22-71, 8 913-210-2271.