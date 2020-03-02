95 лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны, историку Льву Малиновскому

На днях исполнилось 95 лет доктору исторических наук, германисту, педагогу, журналисту, участнику Великой Отечественной войны Льву Малиновскому. В день рождения юбиляр принял поздравления и подарки от главного федерального инспектора по Алтайскому краю Юрия Земскова, Правительства Алтайского края, городской администрации, а глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин вручил ветерану медаль к юбилею Великой Победы.

Родился Лев Викторович 25 февраля 1925 года в семье московских учителей. Свое 18-летие он встретил под Ленинградом, будучи солдатом зенитных войск. В 1944 году, когда советские войска вошли в Германию, возникла потребность в политработниках для общения с военнопленными и местным населением. Лев Малиновский подал заявление, успешно сдал экзамен по немецкому языку и стал слушателем курсов, на которых немецким занимались чуть ли не круглые сутки в течение восьми месяцев.

По окончании курсов офицер Малиновский был направлен в Прибалтику для работы с военнопленными, а в октябре 1945 года переведен в Берлин в качестве сотрудника Советской военной администрации. В круг его обязанностей входил контроль за всей печатной продукцией немецких типографий, а также работа с населением по всем гражданским вопросам – от проблем в сельском хозяйстве до школьного обучения. Потом в жизни Льва Викторовича были военный институт иностранных языков, затем второе высшее образование в Московском пединституте им. Мориса Тореза.

С 1962 года Лев Малиновский работал в Сибирском отделении наук в новосибирском Академгородке. После защиты кандидатской диссертации, посвященной исследованию немецкой деревни 1920-1930-х годов (кстати, это было одним из первых исследований о немцах в Сибири), Лев Викторович вернулся в Барнаул, чтобы продолжить исследования по проблеме российских немцев. И остался здесь жить. Так в жизни Льва Викторовича появился педагогический институт, где он стал преподавать страноведение, а также читать курс, посвященный истории немцев России. Позже его лекции были изданы отдельными учебными пособиями, а в 1989 году Лев Малиновский защитил докторскую диссертацию о немцах Южной России.

Сегодня имя Льва Малиновского широко известно в научных кругах России и за рубежом: он постоянно участвовал в научных конференциях в Москве, Анапе, Омске, Франкфурте-на-Одере, Фрайбурге, Цюрихе и других городах. Им написано более 100 научных работ по истории российских немцев и более 700 научных публикаций различного характера в целом. В Государственном архиве Алтайского края создан личный фонд этого ученого с мировым именем.

Среди наград Льва Малиновского – медаль «За оборону Ленинграда», орден Отечественной войны II степени.