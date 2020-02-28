В феврале 95-летний юбилей встретила труженица тыла Маргарита Васильевна Анисимова

Приятной неожиданностью для юбиляра стал визит начальника управления социальной защиты населения по Барнаулу Ирины Генераловой, вручившей в столь торжественный день кремлевский конверт с поздравлениями от Президента Российской Федерации и памятный подарок со словами признательности от Губернатора Алтайского края.

Детство опаленное

За чашкой чая Маргарита Анисимова, в прошлом главврач первой городской больницы, заслуженный врач РФ, отличник здравоохранения, рассказала о своей интересной, богатой на разные события судьбе.

Родилась Маргарита Васильевна в семье военного, с детства была приучена к «кочевой» гарнизонной жизни родителей. Войну встретила восьмиклассницей в кавказском городе Грозном. Мобилизация на фронт шла молниеносно, на сборы давали всего час. Она и сейчас прекрасно помнит, как с мамой провожали отца до сборного пункта, куда с утра до ночи шли колонны мужчин, а рядом бежали плачущие жены и дети. Многих гражданских эвакуировали в Среднюю Азию, а Рита с мамой остались, чтобы помогать готовить Грозный к обороне.

— Война быстро заставила нас повзрослеть, – рассказывает Маргарита Васильевна. – Все оставшиеся женщины и дети пошли рыть противотанковые рвы вокруг города в три круга. Первое кольцо – на расстоянии 5 км, второй круг – в 20 км от города и третий заканчивался уже перед Махачкалой. Каждый ров был шириной пять метров, а глубиной четыре. На ладонях быстро появились кровавые волдыри. Вскоре я заболела, и меня отстранили от этой работы. Подлечили и направили на строительство укреплений в городе. А ночью для предотвращения диверсий мы шли на дежурство, переодевшись в мужскую одежду, и смотрели, вдруг появится на квартале кто-то чужой. Помню, как немцы подожгли все захваченные нефтехранилища и горящая лава выплеснулась на улицы Грозного – во где страх-то был! От зарева пожарищ ночью было светло как днем, а днем от дыма и копоти не было видно солнца.

Путь в профессию

После освобождения Кавказа от фашистов Маргарита Анисимова блестяще окончила школу и поступила в медицинский университет в городе Орджоникидзе. В 1948 году по собственному желанию приехала в Алтайский край и все силы отдала любимой профессии. Первые два с половиной года работала главным врачом Озёрской больницы Краюшкинского (ныне Первомайского) района. В декабре 1950 года переехала в Барнаул. Квалифицированный невропатолог, обладая высокими организаторскими способностями, она почти всю свою трудовую жизнь работала на руководящих должностях. В качестве заведующей поликлиническим отделением, а затем главного врача больницы «Стройгаз», она в короткий срок сумела сплотить коллектив этого объединения и так выстроить его работу, что объединение в 1950-е годы считалось лучшим в Барнауле.

В бытность Маргариты Васильевны заведующей барнаульским горздравотделом с 1960 по 1965 год, при ее настойчивости и энергии на промышленных и производственных предприятиях были открыты поликлиники закрытого типа, организованы врачебные здравпункты. А во всех лечебных учреждениях появлялись общественные Советы из руководителей промпредприятий, оказывающих большую материальную помощь медицинским учреждениям. Став главным врачом городской больницы № 1, она добилась строительства нового четырехэтажного лечебного корпуса.

В 1970 году по инициативе Маргариты Васильевны и ее коллег в городе началось строительство больницы скорой медицинской помощи, которая стала крупным учреждением, оказывающим высококвалифицированную специализированную врачебную помощь не только населению города, но и края.

За всю свою трудовую деятельность, а это почти 50 лет, Маргарита Васильевна снискала любовь пациентов как врач-профессионал, уважение коллег как талантливый реформатор, а Министерство здравоохранения РСФСР отметило ее как блестящего управленца, радеющего за развитие здравоохранения. Свидетельством жизненных побед стали награды: заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения, государственная награда СССР – орден «Знак Почета», юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной войне и множество почетных грамот.

С большой теплотой вспоминает свой жизненный путь юбиляр и добавляет:

— Именно трудности, выпавшие на долю советских людей нашего поколения, научили бороться, ценить жизнь и каждый прожитый день. Я много времени уделяла работе, но никогда не забывала про семью. Дочь и внучка продолжили врачебную династию, а еще есть внук и маленькая правнучка.

Несмотря на солидный возраст, Маргарита Васильевна очень общительна, энергична, практически наизусть знает творчество Михаила Лермонтова, прекрасно разбирается в общественно-политической обстановке и не представляет, как можно быть безразличной к событиям, происходящим в стране.

Более 17 лет руководила городской больницей № 1 Маргарита Анисимова. В 1997 году в тираж вышла ее книга «История – летопись горбольницы № 1 (1897-1997)».