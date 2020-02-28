В барнаульской школе № 78 прошла акция «Подари книги библиотеке»

Энциклопедии, военные, классика – только за один день подростки передали в дар школьной библиотеке около 100 книг.

Селфи у книгочея

Во всем мире в феврале проходит акция «Подари книгу», второй год подряд школа № 78 становится ее участником.

— Эта акция объединяет всех, кто любит читать и дарить книги, – рассказывает ее организатор, педагог-библиотекарь школы № 78 Ольга Савельева. – Впервые ее провели восемь лет назад, а в 2019-м мы решили попробовать повторить подобную акцию у себя. Результат удивил всех – 124 книги тогда передали ученики в наш фонд. Причем многие издания очень хорошие, это детские красочные энциклопедии, стихотворения и проза алтайских авторов, классические произведения. Конечно же, это серьезное подспорье для нашей школьной библиотеки.

В этом году Ольга Геннадьевна решила вновь провести акцию. Возле дверей библиотеки усадила необычного героя, выполненного из книг, к которому на каждой перемене подбегали ученики, чтобы сделать селфи.

— Интересно придумано, – высказывается Максим Бабенко, ученик 6 «Б». – Я люблю книги читать, по литературе изучаем «Неизвестный цветок» Платонова. А вообще, больше нравятся фантастические истории.

Сразу после селфи Максим и его друг становятся участниками необычной викторины. Здесь же на столике размещены книги, обложки которых плотно закрыты, но на каждой есть краткое содержание в необычной шутливой форме.

— Трудовые будни английского гражданина на необитаемом острове, – читает Максим. – А, да это же книга про Робинзона Крузо!

— Юноша королевских кровей пытается отомстить за смерть родителей и гибнет сам, – читает Виталий, друг Максима. – Я знаю, это «Гамлет».

— Здесь все произведения, которые ребята изучают в рамках школьной программы, но обложка каждого закрыта, – объясняет Ольга Геннадьевна. – Дети должны угадать название и автора по подсказке. Те, кто правильно назовет пять произведений, в подарок получат сладкий приз.

«Победа» для старшеклассников

Пятиклассница Лиза Якуба спешит передать книгу в библиотеку.

— Это «Победа» Александра Чаковского, – рассказывает Лиза. – Я сама ее не читала, родители сказали, что она будет интересна подросткам постарше, поэтому хочу передать в нашу библиотеку. Мне же больше всего нравятся смешные рассказы про школу, дружбу одноклассников. Люблю Виктора Драгунского, Николая Носова, Марину Дружинину, а недавно мама принесла повесть Валентины Осеевой. Часто бываю в школьной библиотеке, здесь всегда можно найти что-то новенькое и интересное. Именно здесь мне посоветовали Владимира Свинцова, у него такие интересные и любопытные рассказы о животных!

В течение всего дня школьники приходили в библиотеку: отгадывали задания шуточной викторины и передавали свои книги Ольге Савельевой. Не отставали и педагоги.

— Замечательная акция, которая еще раз напоминает нашим детям о такой ценности, как книга, – добавляет директор школы Людмила Владимирова. – Она всегда останется значимым подарком даже в век высоких электронных технологий.

205 книг было передано в ходе акции библиотеке школы № 78 за два года.