Самый редкий день: факты и суеверия о 29 февраля и рожденных в этот день

«Лишний день в году», «выскочка» – как только не называют 29 февраля. Почему издавна недолюбливают високосный год и как празднуют день рождения появившиеся на свет в эту дату?

Научный подход

Сколько существует ужасных суеверий по поводу високосного года. Его заранее считали несчастливым, старались не планировать браки и даже рождение детей. У славян 29 февраля недолюбливали еще и потому, что в этот день отмечает свои именины святой Касьян, который, по народным поверьям, приносит неудачи. По легенде, этот святой неподобающе относился к беднякам, за это Бог его наказал именинами раз в четыре года.

По факту же дополнительный день появился в силу не сверхъестественных причин, а математических. Потому и ждать несчастий от этого дня, а тем более года, не стоит. Наша планета делает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток и шесть часов, поэтому за четыре года накапливается один лишний день – это астрономы заметили еще в 45 году до н. э. Именно на научном основании Гай Юлий Цезарь представил миру новый календарь. Если бы этот факт остался без внимания, то календарный год за многие столетия мог бы заметно сдвинуться и перестал бы соответствовать солнечному. Почему же дополнительный день появился именно в феврале? Дело в том, что в ту эпоху Новый год праздновали в марте и лишний день просто приписали к последнему месяцу года уходящего.

Везение или неудача?

29 февраля приписывали и мистические свойства. Так, в древности полагали, что рожденные в этот день наделены особыми способностями. Сами же счастливчики, появившиеся на свет 29 февраля, считают себя редкими и вечно молодыми. Вероятность родиться именно в этот день равна 1:1461. Этот редкий шанс – везение или неудача? И как им праздновать день рождения в невисокосные годы?

— Родился в последний день зимы и в невисокосный год праздную день рождения 28 февраля, – поделился барнаулец Евгений Балсуновский. – Я философски отношусь к этой дате, с годами даже рад законной возможности отлынивать от организации застолья. Мама рассказывала, что просила врачей записать меня на 28 февраля, но ей отказали. Хотя вроде бы в те времена такое практиковали. Я считаю, правильно сделали, что отказали. Днем рождения должен быть тот, в который появился на свет.

А вот восьмилетняя Варя Евдакова день рождения празднует обычно 1 марта.

— Мы остановились на марте, поскольку 28 февраля – это все-таки день, предшествующий дню рождения, – поведала мама девочки Юлия. – Мы совсем недавно рассказали о ее особенном дне появления на свет, и она тоже предпочла отмечать его 1 марта. Наверное, сказалось и то, что этот день ближе к моему дню рождения. А мы с дочкой очень близки.

Юлия поделилась, что во время ожидания доченьки не задумывалась, что она захочет появиться 29 февраля. Осознание, что именины в календаре будут выпадать раз в четыре года, пришло позже. Муж даже предлагал изменить дату рождения при получении документов. Но Юлия посчитала, что следует оставить фактическую дату.

Как отметили в органах ЗАГСа, это большое заблуждение, что дату рождения можно изменить на усмотрение родителей. Свидетельство о рождении выдается на основании документов, полученных в роддоме. В них строго фиксируются фактические дата и время появления на свет малыша.

— Исключение составляют плановые операции кесарева сечения. Если операция выпала на 29 февраля, в этом случае могут пойти навстречу женщине и поставить другую дату рождения, – рассказали в перинатальном центре Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. – Во всех остальных случаях факт рождения документируется в строгом соответствии. Этот день ничем не отличается от всех остальных дней в году. В 2016 году 29 февраля в нашем перинатальном центре на свет появились восемь малышей.

Дело в цифре

В социальных сетях есть несколько сообществ, объединяющих рожденных 29 февраля. И большинство радуются тому, что мамам не удалось уговорить докторов переписать дату их появления на свет. А те, кому в документе исправили дату рождения, ищут попытки восстановить справедливость.

А для жительницы Барнаула Татьяны Никулиной 29 февраля сыграло злую шутку. Появившуюся на свет 18 февраля 1950 года девочку регистрировали, как это часто случалось в те годы, лишь в середине марта. И по какой-то нелепой случайности в свидетельстве поставили дату рождения 29 февраля. Лишь к 30 годам она узнала, что 1950 год не был високосным.

— Если честно, этот факт меня немного расстроил, – рассказывает Татьяна Михайловна. – Мало того что днем рождения приписали лишний день в году, так еще и несуществующий вовсе. Именины же праздновала всегда 18 февраля – в тот день, когда я появилась на свет.

Но с наступлением эры цифровых технологий все наши данные занесли в электронную базу, и компьютеры, естественно, не могли зафиксировать днем рождения несуществующую дату. Пришлось Татьяне Михайловне менять паспорт, в котором указан уже третий вариант ее дня рождения – 28 февраля.

Между прочим, нумерологи не советую менять дату рождения. Люди, записанные в другой день, часто по жизни не знают, как себя применить из-за этой раздвоенности. И високосный год, по мнению астрологов, не так уж и страшен. Катаклизмы происходят и в обычные годы.

— А вот лишний день в году лучше использовать как возможность завершить то, что не успели сделать в предыдущие зимние месяцы, подвести итоги, – советует астролог, нумеролог Марина Шангина. – Лишний день – это не мелочь, это дополнительное время.

20 пар планируют заключить брак в Барнауле 29 февраля.