Пошли во двор: как бывшие волейболисты «Университета» всколыхнули спортивную жизнь в отдельно взятом микрорайоне

Не так давно в Барнауле появилось новое спортивное сообщество – автономная некоммерческая организация «Краевой центр физического развития «Спортивная инициатива». У ее руля два бывших профессиональных волейболиста – Максим Зырянов и Сергей Брагин. Пока универовцы работают в массовом сегменте, в перспективе не исключают создание спортклуба для более целенаправленной подготовки детей, а в будущем, возможно, и тесной работы с профессиональной волейбольной командой.

Наполнить площадки

— Наша идея – мобилизация всех не занятых в профессиональном спорте детей в массовые тренировки, – рассказывает Максим Зырянов. Он завершил волейбольную карьеру еще в 2006 году, после этого работал в различных сферах, а последние лет пять как раз вынашивал идею подобного спортивного проекта. В 2019 году ушел из профессионального волейбола Сергей Брагин, который поддержал мысли коллеги. Вместе встретились с руководителем строительной компании «Жилищная инициатива» Юрием Гатиловым, который тоже, как оказалось, мыслил в этом же направлении. В новых кварталах, застраиваемых «ЖИ», были спортивные площадки, прекрасные, но пустующие. Гатилов активно помог компаньонам-волейболистам на первом этапе, а дальше они пустились в самостоятельное плавание, хотя Юрий Александрович оказывает им поддержку и сейчас.

— Мы понимали, что идем на пустое место, начинать надо с самых низов. Официально зарегистрировались мы 15 июля. Еще перед этим, 4 июня, провели первую тренировку в микрорайоне Дружном. Пришло семь человек. 20 августа установили первый рекорд – на наших занятиях было уже 83 человека, и это еще не считая футболистов, которые играли здесь же, но сами по себе, – вспоминает Зырянов.

От лапты до хоккея в валенках

Идея Зырянова и Брагина проста – занять детей массовым спортом, научить их азам волейбола, баскетбола, показать давно забытые виды вроде лапты. Все делают сами – и мячи закупают, и площадку для занятий готовят, и тренировки проводят. Решили не распыляться на весь город и сосредоточиться на микрорайоне Дружном. Летом занимались на открытой площадке, зимой перешли в зал школы № 133. К тому времени в «Спортивной инициативе» появился третий наставник – мастер спорта СССР по волейболу Дмитрий Зверев. Сейчас он ведет целенаправленные волейбольные тренировки, а Брагин с Зыряновым в основном остались в сегменте массового спорта.

В ноябре «Спортивная инициатива» реализовала первый городской проект – провела пилотный турнир школьной волейбольной лиги «ПАЙП».

— Хотели аккумулировать школы города по типу баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Сели, прорисовали проект, потом изучили опыт других регионов, поняли, что движемся в верном направлении. В первом турнире было восемь команд. Сейчас планируем второй, уже краевого масштаба – 16 команд, 160 игроков. Изначально планировали все на февральские праздники, но из-за карантина перенесли, – говорит Зырянов.

Летом «Спортивная инициатива» организовала два звездных мастер-класса – волейбольные тренировки провели два бывших волейболиста «Университета» Филипп Воронков и его однофамилец Фёдор. А зимой дебютировал еще один проект – хоккей в валенках. Пришли к нему случайно – проводили на новогодних праздниках для детей спортивные состязания, попробовали погонять клюшкой мяч в валенках на футбольном поле, всем понравилось. В феврале провели первый турнир, подключили взрослых, даже другие бывшие универовцы пришли. 29 февраля планируют повторить в большем масштабе, причем уже подключить команды журналистов и даже региональных министерств.

Новые направления

Зырянов и Брагин летом работали с детьми на общественных началах, когда перешли в помещение, тренировки стали платные.

— У нас не спортивная школа, а стопроцентный уличный вариант – в прямом смысле слова работаем с теми, кто пришел со двора. Сейчас время такое, что дети, даже если где-то тренируются, то только этот вид спорта и знают. С пионерболом они оказались не знакомы, про лапту не слышали. А три-четыре занятия – и освоили, им интересно, – говорит Максим Зырянов. – Дети удивляются, как это мы все умеем – то на коньках, то в волейбол, то в баскетбол сыграем. Вот мы и хотим их познакомить с азами разных видов спорта.

При этом Максим отмечает прогресс в подготовке своих ребят. Те, которые пришли первыми, толком не умели ни подтягиваться, ни отжиматься, да что там – даже мяч в кольцо бросить правильно не могли, не то что точно в цель. Прошло время – уверенно и к турнику подходят, и 20-25 раз в кольцо попасть не проблема. Глядя на это, тренеры решили запустить еще одно направление – подготовка детей к сдаче норм ГТО.

— У нас постоянно тренируются 67 человек – группа ребят 6-8 лет, две группы 9-12 лет и старшие, 13+, тоже две группы. Кстати, глядя на детей, подтянулись и родители, которые уже не просто хотят мячик покидать через сетку, а серьезно потренироваться, – рассказывает Максим.

Сейчас «Спортивная инициатива» подключила к Дружному еще микрорайон Лазурный. Выходить на городской масштаб пока не планирует – нужны другие ресурсы, и кадровые, и материальные. А вот с других точек города к ним дети уже ездят.

— В первый год важно было понять, в каком направлении идти дальше. Изначально думали о массовом спорте. Сейчас видим, что появились дети, желающие и, главное, способные играть на более высоком уровне. И уже есть идея спортивного клуба, где были бы целенаправленные тренировки – волейбол, возможно, хоккей. Профессиональная команда? Так далеко не заглядываем, но мысль эту допускаем. По крайней мере, мог бы быть интересный проект для подрастающего поколения, – размышляет Зырянов.

Мечта Максима Зырянова – построить в Барнауле спорткомплекс для летних видов спорта, таких как пляжный волейбол, чтобы иметь возможность заниматься круглый год. Для этого шесть лет назад он даже купил в Москве проект спортобъекта и теперь ищет инвестора для его осуществления.