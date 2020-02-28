Квартирный вопрос: как работает очередь по программе обеспечения жильем молодых семей

Более сотни барнаульцев ежегодно получают финансовую поддержку по программе «Обеспечение жильем молодых семей». Многие при этом по нескольку лет ждут своей очереди, и не все дожидаются. Разбираемся, почему так происходит.
Равные права на улучшение жилищных условий имеют и полные семьи, и матери-одиночки.Фото Ярослава Махначёва
Программа по обеспечению жильем молодых семей Барнаула реализуется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Поэтому то, какие суммы смогут получить барнаульские семьи (и сколько семей), зависит не только от городской администрации: средства выделяются из городского, краевого и федерального бюджетов. Процентное соотношение этих долей год от года разное.
Как сообщили в комитете по делам молодежи администрации Барнаула, для софинансирования этой государственной программы в бюджете города предусмотрен ежегодный объем бюджетных средств в размере 38 341,6 тыс. рублей. В 2019 году из федерального бюджета на эти же цели выделили 83 370 тыс. рублей, из краевого – 31 193,35 тыс. рублей (это позволило улучшить жилищные условия 134 барнаульским семьям). В 2020 году из федерального бюджета пришло меньше – 48 879,10 тыс. рублей, зато из краевого – 37 770,10 тыс. рублей. В текущем же году, по предварительным данным, социальные выплаты получит 110 барнаульских семей. Эта цифра не окончательная. Меньше она точно не станет, а вот подрасти может.
— В прошлом году мы выдали 134 свидетельства, хотя по плану было 120, – рассказывает председатель комитета по делам молодежи Владимир Гудков. – Так происходит из-за того, что непосредственно перед получением свидетельства нужно подтвердить основания для получения выплаты, но за время нахождения в очереди у семьи может что-то измениться. Некоторые отказываются от выплат по причине переезда в другой регион, кто-то приобретает жилье без нашей помощи, кому-то отказывают в ипотеке (а это тоже важно для получения поддержки по программе). Тогда в списке претендентов производятся замены на семьи из резервного списка согласно очередности. Кроме того, практика последних лет показывает, что семьи, которые изначально планировали покупать жилье на первичном рынке, передумывают и подыскивают вариант «вторички», а это обходится дешевле. Таким образом, высвобождаются средства, которые мы можем направить на поддержку еще нескольких семей.
Для каждого конкретного заявителя социальная выплата рассчитывается отдельно и зависит от многих факторов – от количества членов семьи до того, на первичном или вторичном рынке планируется покупать квартиру.
Участие в программе носит заявительный характер. Это означает, что вы не попадаете в очередь за выплатой автоматически, а должны собрать пакет документов, подтверждающих ваше право на выплату.
Документы для участия в программе поступают ежегодно, и эти цифры не сопоставимы с числом выдаваемых свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. Например, в 2019 году в программе по Барнаулу прибавилось более 200 семей. Однако за счет большого наплыва заявок 5-7 лет назад очередь все равно выглядит большой. Сегодня в Барнауле 5377 участников программы.
Стоит отметить, что выходят из очереди не только по собственному желанию или наконец дождавшись свидетельства. Семья может участвовать и получить жилищную соцподдержку только по одной из существующих программ. Кроме того, в программу на 2020 год не вошло 788 барнаульских семей, где одному из родителей исполнилось 36 лет. Согласно законодательству, «молодыми» семьями они теперь не считаются.
Номер в очереди зависит только от даты подачи документов. Ни трудоустройство в бюджетной сфере, ни отсутствие работы, ни какие-либо другие аспекты льготы не дадут. Единственное исключение – многодетные семьи. Им отдается приоритет.
Из сегодняшних участников программы 178 – это семьи, имеющие трех и более детей. Таким образом, очевидно, что свидетельства в этом году получат только они. Это кажется нечестным по отношению к остальным семьям, тоже нуждающимся, тоже живущим в стесненных условиях, но с меньшим количеством детей или вовсе без них. Но разделить эти категории на две очереди или выделить на них два разных бюджета под силу только федеральному законодательству, город и регион проявлять инициативу в этом деле не имеют права.
За последние годы количество молодых семей, признанных участниками государственной программы по городу Барнаулу, уменьшается. Для сравнения: на 2019 год в программе числилось 6150 семей, на 2018 год – 6443 семьи.
Чтобы отследить свое положение в очереди, на официальном сайте города barnaul.org кликните по баннеру портала «Электронный Барнаул». Там в разделе «Полезные ресурсы» можно узнать свой номер в очереди по государственной программе.