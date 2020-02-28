Это было в Краснодоне: война глазами ребенка, побывавшего в оккупации

Жанна Филиппова в детстве пережила оккупацию, трагическую смерть отца-подпольщика и гибель старшего брата, голодные послевоенные годы. Выучилась и стала заслуженным педагогом.

Жанна Тимофеевна Филиппова родилась в 1939 году на Луганщине на ст. Семейкино Ново-Светловского района. Отец ее возглавлял «Заготзерно» на станции Верхне-Дуванная (сейчас это Краснодон). Когда началась война, занимался выполнением срочных задач правительства военного времени. Задачи эти были связаны с его основной профессией – зерном. Теперь его предстояло эвакуировать, укрывать и уничтожать то, что не удавалось увезти.

Жизнь каждого человека – путь сложный. Но сколько бы ни было человеку лет, он всегда обращается к тому моменту жизни, когда начинает помнить себя. Счастье благополучной семьи, где было пятеро детей, рухнуло в одночасье, когда началась война.

Старшего брата Жанны Филипповой в самые первые дни войны призвали на фронт, немногим позже был мобилизован ее средний брат, которого призвали в резервные войска. Отец ее был оставлен в Краснодоне для подпольной работы. А маленькую Жанну с младшими братом и сестрой отправили в находящуюся неподалеку от города деревню к дедушке. И матери Жанны приходилось разрываться между Краснодоном и деревней, между отцом и детьми.

В июле 1942 года немцы заняли Краснодон и прилегающие села. Через деревню Ильёвку, где находилась Жанна с матерью и родными, прошли сначала немецкие части, потом румынские (те, кстати, отличались большой жестокостью) и последними – итальянцы, которые развернули аэродром на окраине села. Естественно, селились оккупанты в крестьянских домах, выгоняя местных жителей в сараи и погреба.

Что может сохранить детская память?

— Фигуру отца, выходящего в сумерках из сада, его крепкие руки, прижавшие к себе маленькую Жанну, плач матери, тихий разговор взрослых.

— Погреб, в котором пряталась вся их большая семья, спасаясь от бомбежки.

— Колонну немцев, едущую по центральной улице села на лошадях в знойный июльский день в клубах пыли. Малышей, прячущихся в страхе под кроватью.

— Большой дедушкин дом с разбитыми окнами, которые были забиты матрасами и одеялами. Жарко натопленные комнаты и много наших бойцов, которых перевязывали, лечили, отогревали. Шумно, громко говорят, шутят.

Это было уже начало февраля 1943 года, когда Донбасс был освобожден от немцев. Но Победа была еще далеко, и горя всем предстояло пережить немало. Убегавшими вслед за хозяевами полицаями был расстрелян отец Жанны Филипповой. За полтора года до этого погиб под Москвой старший брат. Возвращаться в Краснодон из деревни тоже было некуда. Матери Жанны пришлось идти работать в колхоз, чтобы поднимать детей. Спустя некоторое время колхоз выделил их семье дом. Родственники тоже помогали чем могли: появилась корова – спасение от голода.

Дальнейшие воспоминания:

— Возвращение односельчан с фронта, иногда тяжелораненых или больных. Как правило, собиралась вся деревня, радовались, помогали.

— Возвращение среднего брата, молодого и красивого, и плачущую от радости мать Жанны.

— Отчетливое воспоминание – День Победы. Теплый солнечный день и все село собравшееся у сельсовета. Сошлось все вместе – ликование по поводу разгрома врага и рыдание вдов и матерей, не дождавшихся своих отцов, сыновей, мужей, братьев.

1946 год выдался неурожайным. Первоклассница Жанна со своим классом собирала колосья пшеницы и ячменя и сдавала их в общую колхозную копилку. Неурожай коснулся и овощей с фруктами. Вишни в тех благодатных краях всегда было много, а в тот – не было вообще. Семью Филипповых спасала корова. Еда была одна и та же на завтрак, обед и ужин – заваренный в крупорушке (сделанной из снарядной гильзы) ячмень в молоке. В школе давали порцию кукурузной каши. Сахара и мяса не было вообще. Не было и одежды с обувью.

В 50-е годы семья Филипповых смогла вернуться в Краснодон. Жизнь по-прежнему оставалась трудной, но практически все старались учиться, чтобы получить хорошую профессию. Жанна Тимофеевна после учебы в школе окончила Каменское педучилище в Ростовской области. Потом, в 1964 году, историко-филологический факультет Ростовского-на-Дону университета по специальности «учитель истории».

Затем она переехала на Алтай и работала в Барнаульском пединституте, ныне Алтайский педуниверситет, с 1967 года до выхода на пенсию в 2014 году. Кандидат наук и автор многих научных трудов по педагогике. Сейчас она председатель первичной организации Совета ветеранов Алтайского педуниверситета.

Пропитание немцы с союзниками добывали сами, отбирая порой все подчистую. Знаменитое: «Матка! Млеко, курки, яйки» – страшная реальность тех дней.

Дмитрий Федяев