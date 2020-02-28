«Динамо-Алтай» не смогло победить в регулярном первенстве ВХЛ и уже завтра начнет борьбу за Кубок Федерации в плей-офф

В заключительных матчах регулярного первенства ВХЛ хоккеисты «Динамо-Алтая» дома трижды уступили ХК «Челны», в итоге упустив не только промежуточное чемпионство, но и вторую строчку, однако продемонстрировали мужской характер, отыгрываясь в каждой игре.

Моральная победа

Матчи с ХК «Челны» были даже не за шесть очков, а гораздо больше. Чемпионство по итогам регулярного первенства – вещь приятная, но не более того. Да, победитель получал бонус в виде пропуска стадии четвертьфинала плей-офф, но бог его знает, на пользу ли это? С одной стороны, нет риска травм, есть передышка, с другой – не выпадет ли команда из игрового тонуса.

Для «Динамо-Алтай» победа в регулярке была важна скорее в моральном плане. Наша команда – проект молодой, но амбициозный. Впервые за долгие годы хоккейная дружина из Барнаула не прозябает в подвале, попадая в плей-офф только благодаря тому, что туда попадают все без исключения, а бьется за верхние строчки. Напомним, перед сезоном задачи были относительно скромные, быть в тройке, но по ходу дела проснулся аппетит, теперь руководители говорят об итоговом чемпионстве. И в какой-то момент по ходу регулярного первенства «Динамо-Алтай» выдало серию из десяти побед, взойдя на первое место. После этого в основном-то и обсуждалось, станет ли Барнаул победителем или серебряным призером. А в итоге – ни победы, ни серебра. Хотя матчи получились настоящими, чемпионскими, жаль, что исход не порадовал.

На штурм

Чтобы раскороновать лидировавший к моменту очной встречи ХК «Челны», требовалось три победы. Чтобы стать вторыми – набрать три очка. Первый вопрос снялся очень быстро, по итогам первой игры, проигранной со счетом 1:2. Стартовый период, несмотря на обилие атак в исполнении обеих команд, завершился со счетом 0:0. И гости попадали в штангу, и наш вратарь Кирилл Волохин блестяще сыграл, ликвидировав выход один на один, и голкипер гостей сыграл под стать – вот и причина голевой засухи.

«Челны» прервали ее в середине второго периода, причем за четыре минуты шайба побывала в воротах Волохина дважды. В третьем периоде хозяева пошли на штурм, практически весь период не выпускали соперника за синюю линию, больше, чем в два раза перебросали оппонентов – а забили лишь раз, чего даже для ничьей, как вы понимаете, не хватило.

Вернулись в игру

Вторая игра поначалу у барнаульцев также не клеилась. И вроде атаковали, и вроде старались давить – без особого толка. А гости один из своих немногочисленных моментов использовали здорово: защитник ХК «Челны» Олег Попов бросил чуть ли не с нулевого угла, но шайба нашла лазейку и оказалась в воротах Александра Зубарева.

А во втором периоде случился провал. В дебюте соперники в несколько передач прошли всю защиту гостей и забили во второй раз. Динамовцы довольно быстро один гол отквитали – Степан Жданов первым успел на добивание. После этого барнаульцы большими силами пошли в атаку, владели преимуществом – и внезапно дважды пропустили. Сначала нападающий челнинцев Дмитрий Селютин совершил красивый проход со своей половины поля, легко обманул двух защитников и точно бросил в дальний угол. А через 14 секунд новая беда – бросок на удачу из-за синей линии особой угрозы не таил, и даже рикошет не выглядел коварным. По крайней мере, кажется, даже с трибуны было видно, как и куда летит шайба. А Зубарев не усмотрел – и пропустив в четвертый раз, поехал меняться, обнажив новую проблему: перед плей-офф у нас оказалась вратарская проблема. Волохин в первой игре ведь вроде и выручал, но когда было особенно надо – не спас.

1:4 при таких раскладах казались безнадегой, тем более в третьем периоде «Динамо-Алтай» достаточно долго не могло реализовать свой навал. Но потом за восемь минут хозяева забили трижды – и на радость трибун 1:4 превратились в 4:4. Жаль, радовались недолго – в плей-офф гостям потребовалось чуть больше минуты, чтобы забить победный гол.

Подарок сопернику

Даже поражение в овертайме оставляло динамовцам надежду на серебро – но надо было побеждать в третьей игре. Вот только барнаульцы вновь включились в игру, когда не то что керосином запахло – разгоревшийся от него пожар грозил уничтожить все живое. Сначала в начале второго периода бело-голубые позволили гостям повести со счетом 3:0, чтобы затем героически две шайбы отквитать. Но 2:3 потом постепенно превратились в 2:5 – и динамовцы вновь совершают подвиг, сравнивают счет, а потом в овертайме, играя в большинстве, умудряются пропустить контратаку и фактически подарить сопернику победу, а свои серебряные медали поменять на бронзовые. В общем, все завершилось героически, красиво, но совершенно нелогично. Дружина главного тренера Александра Усачёва может играть и переигрывать лидера, но почему-то делает это только когда уже все полыхает. И ведь в отсутствии сил не обвинить – раз в третьем периоде получается забрасывать по три шайбы, значит все с этим в порядке. А может, мысленно все уже в плей-офф?

В итоге на выходе имеем – «Динамо-Алтай» в четвертьфинале плей-офф сыграет с саратовским «Кристаллом». Барнаульцы, занявшие место в верхней части таблицы, начнут серию, которая проводится до четырех побед, на своем льду. В Барнауле команды сыграют 29 февраля и 1 марта, начало игр в 17.00. Игры в Саратове состоятся 4 и 5 марта. Если понадобится, то пятый, шестой и седьмой матчи состоятся 8, 11 и 14 марта.

Александр Усачёв: «Сейчас главное — поднять в команде эмоциональный фон, игры будут сложные. Огорчает, что предстоят дальние переезды. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в регулярном чемпионате и команду за тот характер, который проявили в этих играх, но в концовке нас не хватило. Будем работать над этим. Верьте в нас, поддерживайте нас. Все только начинается».