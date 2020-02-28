Алтай серебряный: в 2019 году вышла в свет книга, представляющая регион как богатейший горнозаводской округ

Февраль 28 14:09 2020

В программе фестиваля «Издано на Алтае» – презентации не только художественных изданий, но и книг научных, в которых содержатся новые сведения о той или иной отрасли, а то и малоизвестные факты, касающиеся конкретного периода в истории Алтая. Одной из таких книг стал коллективный труд авторов, посвятивших свое исследование горнопромышленному комплексу нашего региона.

Новая книга открывает неизвестные страницы истории Алтая.
Фото предоставлено ЦГБ им. Н.М. Ядринцева

В числе авторов книги «Алтай – царское имение (Алтай серебряный)» – кандидат геолого-минералогических наук, создатель многочисленных научных трудов по полезным ископаемым и экологии Алтайского края Анатолий Швецов, на счету которого сотни монографий и научных статей, а также участие в составлении энциклопедий, посвященных геологии СССР, Алтайского края. Главная мысль издания в том, что Алтай XVIIIXIX веков являлся одним из трех имений российских императоров (наряду с теми, что находились в Польше и в Нерчинском горном округе). Причем именно Алтайский горный округ считался самым крупным – в ту пору в него входили территории нынешних Алтайского края, Республики Алтай, юга Новосибирской области, части Томской области, Хакасии и Республики Казахстан. Этот коллективный труд Анатолий Яковлевич представил на одной из новых площадок книжного фестиваля – Центральной библиотеки им. Н.М. Ядринцева.

— В середине XVIII века Российская империя переживала нехватку денежных средств – запасов серебра и золота, – рассказал Анатолий Швецов. – И когда императрице Елизавете Петровне стало известно, что Акинфию Демидову удалось выплавить из алтайских руд серебро, то она направила в эти края комиссию во главе с бригадиром Андреасом Беэром, который известил Императорский Кабинет о том, что ему удалось на Змеиногорском месторождении выплавить из руды 722 кг серебра и 5 кг золота, что свидетельствовало о радужных перспективах в сфере добычи. После этого Елизавета Петровна 1 мая 1747 года издала указ о принятии Колывано-Воскресенских заводов от Демидова в собственность Ее Величества.

Это событие стало важной вехой для нашего государства. Ведь до этого, испытывая денежный кризис, России приходилось покупать за рубежом серебряные талеры (в обмен на пушнину, лес, пеньку и другие товары), переплавлять их и делать свои монеты. Поэтому Россия страстно желала, чтобы у нее были такие же месторождения серебра, как, скажем, в Саксонии, Греции, Испании, Чехии. В итоге именно Алтай на протяжении 150 лет сохранял статус ведущей территории по добыче серебра в России.

— Период XVIII-XIX веков знаменателен тем, что в это время в Алтайском горнопромышленном комплексе работало немало изобретателей и новаторов, – продолжает Анатолий Яковлевич. – Причем наибольшее число разработок касалось ускорения процессов плавления и увеличения объемов добычи серебра из руд. Помимо этого, в Барнауле была изобретена электрическая дуга Петрова (русский физик-экспериментатор Василий Петров преподавал в ту пору в Горном училище). Известная своей прочностью булатная сталь появилась тоже в Барнауле благодаря главному начальнику Алтайских горных заводов Павлу Аносову. Здесь были сделаны и изобретения, имеющие мировое значение. К их числу можно отнести не только паровую машину Ивана Ползунова, но и гидротехнические системы, действующие в Змеиногорской шахте (подача воды осуществлялась из пруда по подземному тоннелю длиной в 2 км и с помощью огромных колес диаметром 17 м), а также первая конка – конно-железная дорога.

В этой книге поднимается и вопрос времени основания города Барнаула. Как утверждает Анатолий Швецов, этого названия нет на карте, составленной в 1729 году геодезистом Петром Чичаговым, отсутствует оно в пределах границ современного города и на карте академиков Миллера и Гмелина, зато в 1736 году геодезист Василий Шишков указал на месте нынешнего Барнаула деревню Усть-Барнаул.
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