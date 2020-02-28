1 марта эксперты-криминалисты отмечают профессиональный праздник

В наши дни без экспертов-криминалистов не обходится расследование ни одного серьезного преступления. Они выезжают на места краж и грабежей, убийств и сбыта наркотиков. Сегодня мы отправляемся на дежурство вместе со старшим экспертом экспертно-криминалистического отделения по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу Сергеем Змеевским.

Видеть невидимое

Сергей Змеевской работает экспертом-криминалистом с 2003 года, последние три в Барнауле. У него за плечами высшее юридическое и педагогическое образования, а также обучение криминалистике в институте МВД. Сегодня он имеет допуски на проведение дактилоскопической, почерковедческой, технико-криминалистических, трасологических экспертиз, а также экспертиз документов, холодного оружия.

Сергей Змеевской знает, что человек всегда оставляет следы. Самые разнообразные. Следы пальцев на дверной ручке, подошв обуви на земле, шин от автомобиля, царапины от отмычки на взломанном замке, слюну с образцом ДНК на выброшенной сигарете и многие другие. Главное – найти эти следы и исследовать. У экспертов есть для этого внушительный арсенал инструментов. Например, благодаря экспертизе в августе прошлого года удалось в считаные дни выйти на опасного насильника, приехавшего в Барнаул.

— Наверное, все помнят этот случай. Летней ночью в подъезд дома в Центральном районе вслед за женщиной зашел незнакомец и изнасиловал ее. Выехавший на место эксперт обработал стены, перила, дверь в подъезде дактилоскопическим порошком, обнаружил множество следов пальцев рук, – рассказывает Сергей Змеевской. – Проверка по базе данных «Папилон» показала, что одни из них оставил житель Горно-Алтайска, который совершал похожие нападения на женщин в своем родном городе, отбыл за них срок, а недавно вышел на свободу. Позже оперативники нашли место, где он выбросил использованный презерватив. Эксперты изъяли его и извлекли биологические следы. Экспертиза ДНК позволила еще раз подтвердить личность насильника. Преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.

На выезд

Эксперт-криминалист никогда не сидит без работы.

— Каждые сутки происходит пять, десять, а то и больше выездов на преступления. Порой, выехав рано утром, возвращаешься в отдел лишь поздней ночью или на следующее утро, – рассказывает Сергей. Особенно богаты на события выходные и праздничные дни. А по возвращении в отдел наступает пора для работы с собранными уликами.

Вечеринка с кражей

Сегодня первый вызов – из частного сектора в Затоне. В доме на импровизированном столике – остатки вчерашнего пиршества, пустые бутылки и стаканы. В небольших боковых комнатах спят несколько человек. Попытки разбудить их не увенчались успехом.

Оперативник и следователь пытаются восстановить события вчерашней вечеринки со слов хозяина дома, его приятеля и пострадавшей девушки. «Вчера вон на той тумбочке лежал телефон. И банковская карта в чехле. Не знаю, кто взял, – рассказывает потерпевшая оперативнику. – Ну, хотя там крутилась одна девушка. Я ее не знаю. Только она туда подходила и что-то с телефонами делала». Постепенно выясняется, что вчера здесь гуляло человек 15. Некоторых почти никто из присутствующих не знает.

Тем временем эксперт Сергей Змеевской начинает собирать следы. Аккуратно, надев перчатки, берет каждый стоящий на столе стакан, покрывает его черным дактилоскопическим порошком, потом прикладывает прозрачную пленку. То же повторяет с бутылками. Готово, теперь следы осталось упаковать в пакеты. Вскоре отделение в «волшебном чемоданчике» заполняется пакетиками со следами пальцев рук. Пальцы потерпевшей эксперт тоже красит черной краской и делает отпечатки на бумаге. Потом других доступных участников вечеринки тоже дактилоскопируют, и будет понятно, кто здесь присутствовал. Быть может, при проверке по базе данных окажется, что кто-то из них имеет судимость. А это ниточка в расследовании.

Несостоявшийся самоубийца

Позже приходит сообщение, что в заброшенном доме мужчина пытался покончить с собой. Вошел внутрь и нанес себе травмы, но не довел дело до конца. Скорая увезла его в больницу.

Эксперт выезжает на место происшествия. Перед порогом Сергей замечает следы от ботинок на снегу, фотографирует их. Затем извлекает из чемодана гипс, разводит водой и образовавшуюся кашицу заливает в след. Вскоре кашица застывает. Упаковав образец, эксперт двигается в дом. «Потом можно будет сравнить след с обувью потерпевшего. И мы ответим на вопрос, оставлены ли следы им. Если в дом входил ктото еще, то это тоже выяснится», – говорит эксперт. В доме пыльно и пустынно, разбросан мусор. На полу обильно разбрызганы капли бурого цвета. Сергей берет заляпанный кусок лежащего на полу мусора и упаковывает в пакет. Экспертиза покажет, действительно ли это кровь самоубийцы.

На пепелище

Уже ночью на ул. Никитина загорелась квартира. При тушении пожарные обнаружили на кровати обгоревший труп женщины.

Сгоревшая комната выглядит жутковато. Почерневшие стены, обугленная мебель, в воздухе стоит едкий запах дыма. Шурша рассыпанным по полу мусором, Сергей Змеевской проходит к обгорелому дивану, на котором лежит обугленное тело. С помощью гвоздодера эксперт несколькими сильными рывками отколупывает часть диванного подлокотника. Экспертиза в лаборатории покажет, есть ли на дереве остатки нефтепродуктов. Если они обнаружатся, то кто-то использовал бензин, а значит, это был поджог. Теперь в руке у Сергея появились кусачки. Несколько уверенных движений, и он откусывает кусок болтающегося обгорелого провода: нередко причиной пожара служит замыкание электропроводки из-за перегрузки электросети, неправильного монтажа. В лаборатории выяснится, тот это случай или нет.

Экспертиза даст точные ответы на все вопросы. Хотя общая картина уже вырисовывается. В деле опять поучаствовал алкоголь и сигареты. Скорее всего, хозяйка употребила спиртное, а затем заснула с сигаретой в руке.

Таковы повседневные будни дружного коллектива экспертов-криминалистов Центрального района.

Сергей Змеевской: «Когда человеку, который совершил преступление, судья назначил наказание, и теперь он отбывает срок, знаю, что в этом деле есть и мой вклад».