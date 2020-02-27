В День защитника Отечества сильнейшие автогонщики Сибири собрались на барнаульском ипподроме

В февральские праздники на барнаульском ипподроме соревновались не кони, а машины – здесь прошел чемпионат Алтайского края по зимним трековым автогонкам. Турнир собрал почти всех лучших пилотов Сибири, а благодаря участию гостей из Казахстана даже получился международным.

Там, за туманами

С утра все пришедшие на ипподром ощущали себя ежиками в тумане, а закрытый парк, где пилоты и техники готовили машины к заездам, напоминал Сайлент Хилл. Идешь себе, вдруг из тумана медленно выплывает боевая «восьмерка». Пройдешь чуть дальше – и видишь силуэт механика, ковыряющегося под капотом. Впрочем, об отмене никто не помышлял. Пилоты, в общем-то, к плохой видимости привыкли. Хороший обзор на гонках у того, кто идет в лидерах. А остальные глотают за ним снежную пыль, ориентируясь зачастую по приборам. Вот за болельщиков да, было обидно, большая часть трека была скрыта туманом. Но ближе к середине соревнований распогодилось, прояснилось, так что самое интересное предстало во всей красе.

Да и как тут отменять, когда и так гонка долго была под угрозой.

— В некоторых регионах Сибири снег уже сошел. У нас из-за оттепели тоже были опасения, но покрытие выдержало, – рассказывает председатель федерации автоспорта Алтайского края Андрей Ан.

Покрытие – это укатанный снег. По нему и едут участники в двух классах – А1600 и Д-2 Классика, проще говоря, передне- и заднеприводные отечественные авто не на шипованной резине. В первый день идут свободные и квалификационные заезды, во второй – финалы. Каждый пилот совершает несколько заездов, по итогам которых получает баллы в зависимости от занятого места. Кто больше баллов наберет, тот и чемпион, все просто. Как говорит Андрей Ан, зимние трековые гонки – старая советская дисциплина, в которой вносить изменения в регламент и правила ни к чему, только портить все.

Приключения Крохина

К сожалению, с барнаульскими гонками по срокам совпал финал Кубка России, из-за чего некоторых сильных пилотов барнаульский старт не досчитался. Хотя и при таком раскладе громкие имена были. Например, Никита Ильиных из Новосибирска – в 18 лет парень является двукратным победителем Кубка страны по летнему автокроссу. На барнаульском ипподроме он частый гость, ежегодно приезжает соревноваться.

— У каждой трассы есть свои особенности, – рассказывает он. – Да что трассы? Один и тот же трек каждый год разный, в зависимости от того, как подготовили. Где-то шишку накатали, где-то, наоборот, выбоины. Тут заранее не предскажешь, как ехать будешь.

Не предскажешь – это точно. Хотите подтверждения – спросите у Олега Крохина. Барнаульский автогонщик в каком-то смысле уникальный спортсмен. Относительно недавно он заболел дрэг-рейсингом – парными заездами на 402 метра. Вылечиться так и не смог, в итоге занялся им профессионально и стал официальным пилотом одной из команд. Но не так давно он решил попробовать себя и в трековых гонках – говорят, что людей, совмещающих две дисциплины, больше-то и нет. Но если в дрэге Олег Иванович уже в чемпионате России участвовал, то на ипподроме, признается – новичок. Да еще и не везет. В прошлом году на барнаульском турнире после квалификации слег с температурой – в финалы не выехал. Нынче новая напасть – за неделю до гонки «застрелился» мотор, машину с новым двигателем и коробкой привезли за два дня до старта.

— Пока привыкаю. Четыре заезда в квалификации – ни о чем. Так что подвигов от меня не ждите, – предупредил Крохин.

Да и не дождались. Еще в первом же заезде новый двигатель «Калины» Олега Ивановича забарахлил – большую часть дистанции, судя по звуку, он ехал на трех цилиндрах. На второй заезд автогонщик еще вышел, но и новое приключение – кто-то в пылу борьбы приложился ему в бампер. В итоге этот заезд стал для Крохина в барнаульской гонке последним.

Сделали уши

Вообще, контакт в трековых гонках запрещен. Конечно, порой в борьбе случается всякое, но специально бить, выталкивать с трека, подрезать нельзя. Тут-то и нужно мастерство, чтобы без нарушений обойти соперника, а еще – смекалка, грамотная тактика. За чистотой всего происходящего следят опытные судьи и комиссары.

— Я всегда обращаю внимание на положение колес и глаза пилота, – говорит спортивный комиссар Давид Юрк, – У нас в России есть спортсмен, который, если что-то идет не так, начинает таранить всех. И по его лицу сразу видно, что он намерен делать.

Но и без таранов зрелищных моментов на таких гонках хватает. В Барнауле, например, болельщики стали свидетелями семейного переворота. Сначала в одном из заездов налетел на бруствер и совершил кульбит через крышу Александр Анасенко. А чуть позже «сделал уши» и Юрий Анасенко.

Юрий и Александр Анасенко – известная в крае династия автогонщиков, отец и сын. Но если Александр выступает регулярно, то Анасенко-старший решил вспомнить молодость – до нынешней гонки последний раз он стартовал аж в 1993 году.

— Мандраж есть, – говорил он перед стартом. – Вчера в квалификации сел в машину, а руки-ноги уже ничего не помнят, надо восстанавливать навыки.

Юрий и Александр выступают в разных стартах – сын на «классике», отец на «восьмерке». Перед заездами Анасенко-младший предсказывал: папа, мол, уже не будет гнать «на все деньги», уже бережнее относится и к себе, и к машине. Анасенко-старший это подтвердил, но в итоге адреналина тоже хапнул с лихвой. При перевороте ему повезло меньше – если машина сына после кульбита встала на колеса и поехала дальше, то его так и осталась лежать на боку. А Юрий еще и поинтересовался потом у болельщиков – как, мол, понравилось?

— Попал в снежную пыль, ничего не видел, шел вслепую и снежный бурт поймал, – рассказал он. – Понимаю, что переворачиваюсь, но не страшно, пристегнут хорошо.

По итогам заездов в классе А1600 победу праздновал омич Андрей Гирш, в «классике» лучшим стал бийчанин Алексей Пустовалов.

Фоторепортаж с заездов