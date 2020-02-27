Сладкий вкус лета: растим землянику из семечка

Ведущий научный сотрудник НИИСС им. Лисавенко Анна Колесникова рассказывает, как вырастить на подоконнике ремонтантную землянику. Растение может круглогодично обитать в вашей квартире, радуя сладким урожаем. Неплохо ягода приживется и в саду, если высадить ягодники туда после того, как минует угроза заморозков.

К посадке земляники необходимо хорошо подготовиться. Можно приобрести грунт в специализированном магазине, а у большинства опытных садоводов нередко земля для посадки еще с осени припасена.

— Почву лучше всего приготовить заранее. Для этого берем одну часть перегноя, одну часть песка и две части дерновой земли. Все хорошо перемешиваем до однородной структуры. Приготовленную землю насыпаем в ящики, утрамбовываем и выравниваем, проливаем раствором марганцовокислого калия для защиты от болезней. К посеву почва будет готова только через день, – отмечает Анна Владимировна.

Надо подморозить

Почему у одних садоводов все дружно прорастает и плодоносит так, что диву даешься, а у других одиночная рассада грустно чахнет? Все дело в садовых хитростях, которые помогут убедить семечко пуститься в рост. Один из таких волшебных приемов носит строгое научное название – стратификация. Для семян земляники мы должны создать имитацию зимних условий, что будет способствовать ускорению прорастания семян и повышению их всхожести.

— Семена земляники стратифицируют в течение двух месяцев. Для этого их кладут в капроновый мешочек, увлажняют его и помещают в увлажненные опилки. Баночку или небольшой горшочек с опилками и семенами необходимо поместить в полиэтиленовый мешок и поставить в холодильник, – делится секретами Анна Колесникова.

Важно периодически заглядывать в холодильник, чтобы убедиться, что опилки не пересохли. За посев можно будет приниматься лишь через два месяца.

Семечко к семечку

Земля готова, семена – тоже. Самое время выходить на домашнюю посевную.

— На влажную землю необходимо положить любую фильтровальную бумагу, которая растворяется под воздействием воды. Важно сделать это так, чтобы бумага намокла, на нее разложить семена, сверху насыпать слой песка в три толщины семени. Затем очень аккуратно, чтобы песок не сместился, насыпать снег. Сверху накрыть полиэтиленовой пленкой и поставить в теплое место, – рассказывает об особенностях посева эксперт.

Когда семена начнут прорастать, пленку следует убрать и выставить ящики на подоконник. Первое время, пока растения не подрастут, вместо полива нужно увлажнять землю пульверизатором.

— Важно соблюдать баланс – не допускать излишнего пересыхания и переувлажнения. Во всем хороша золотая середина, – отмечает Анна Владимировна.

Когда сеянцы дадут дватри настоящих листочка, их пикируют, чаще всего в отдельные емкости.

В период от посадки до начала цветения растениям земляники необходим световой день не меньше 12 часов, поэтому требуется дополнительное досвечивание. Подкормка потребуется при появлении 3–4 настоящих листочков. Раз в 8–10 дней землянику удобряют препаратами «Растворин», «Акварин», «Кемира Люкс» – 1 г/на 1 л воды.

Когда земляника зацветет, проводят искусственное опыление. Опыляют все цветки, аккуратно проводя мягкой кисточкой или ватной палочкой два-три раза в течение дня.

Переезд на грядку

Считается, что землянику можно высаживать в открытый грунт в течение всего огородного сезона. Но хорошо все же успеть с этим делом до 10 июня.

Лучше всего земляника будет расти там, где раньше вы высаживали так называемые зеленые растения: редиску, чеснок, морковку, лук, петрушку, бобовые, укроп, редьку. А вот после огурца, картофеля, перца и томата как минимум три года высаживать землянику категорически нельзя.

— Обычно расстояние между рядами составляет 70 сантиметров и более. Если сажать ягоду в две строчки, то следует оставлять промежуток между строчками в 30 или 40 сантиметров. В ряду у низкорослых сортов делаем отступ друг от друга в 25 сантиметров, а если кустики высокие, то добавляем еще 5-10 сантиметров.

Шпаргалка для садовода

Лучше всего для круглогодичного плодоношения на подоконнике подходят сорта мелкоплодной ремонтантной земляники «Рюген», «Барон Солемахер», «Мечта», «Желтое чудо» и многие другие. При выращивании в квартире мелкоплодные сорта дают больше ягод, чем крупноплодные.

На подоконнике также можно выращивать крупноплодные сорта нейтрального дня, но обязательно перед покупкой следует внимательно прочитать характеристику сорта и уточнить, подходит ли он для комнатного содержания. Эти же сорта можно с успехом выращивать и в саду.

В открытом грунте лучше всего подобрать коллекцию из сортов разного срока плодоношения. Из ранних хорош сорт «Фестивальная ромашка» – сладкий, зимостойкий, устойчивый к болезням. Из среднеспелых интересна «Солнечная полянка» – сорт с кисло-сладким вкусом, раскидистый. Под цветоносы лучше всего подкладывать опилки или солому. К позднеспелым относят сорт земляники «Барабинская» – отличается крупноплодностью, высокой урожайностью, устойчивостью к мучнистой росе и серой гнили.

Употребление в пищу ягод земляники повышает выносливость сердца и способствует улучшению его работы. Полезны они и для людей, страдающих атеросклерозом или гипертонией.