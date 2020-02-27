Школьный фестиваль военно-патриотической песни прошел в Барнауле

В школе № 125 состоялся фестиваль военно-патриотической песни «Победа в каждом из нас», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Около месяца ушло у школьников на подготовку к ежегодному фестивалю патриотической песни: они шили костюмы, изучали истории солдат, прослушивали мелодии военных лет, рисовали декорации и разучивали тексты. Кто-то вальс учился танцевать, а кто-то «тальяночку».

Каждый класс придумал свою композицию, а сам конкурс длился один день. Членами экспертного совета выступили педагоги школы, родители, поддержать юных артистов пришли и ветераны.

На войне, как известно, сердце просит музыки вдвойне, мелодии всегда сопровождали солдата. «Священная война» открыла фестиваль, тронуло до глубины души исполнение «Дора, Дора – помидора», а когда звучал «Бухенвальдский набат», зрители в зале встали. Вместе с подростками на сцену выходили родители и учителя.

— Сложно было выбрать песню, хотелось что-то яркое, героическое, победное, а главное то, что еще не повторялось, ведь наш конкурс уже стал традицией, – рассказывает Лилия Жихарева, классный руководитель 4 «В». – Я предложила ребятам композицию «Коричневая пуговка», написанную в 1939 году. Им понравилось, текст запомнили быстро, наряды придумали вместе с родителями. В итоге получилось все очень хорошо. Ученики не просто спели на сцене, а рассказали целую историю того времени.

Каждый номер был отмечен членами жюри в различных номинациях и все участники получили дипломы.

— Фестиваль получился ярким и трогательным, – отмечает Лариса Егорова, заместитель по учебно-воспитательной работе школы № 125. В каждом классе кипела работа по созданию образов, в которой активно участвовали родители, бабушки, дедушки, учителя. Конкурс помог одним вспомнить, а другим узнать важность прошедших военных лет. Ведь вместе с песнями ребята изучали историю настоящих героев, наших дедов и прадедов, тех, кто ковал победу на фронте и в тылу.