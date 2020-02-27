Счастливое детство, деревянные игрушки: на этой фабрике созданные изделия первым делом пытаются сломать

В 2013 году в России было зарегистрировано пять производств деревянной игрушки, из них три в Барнауле. Рынок реагировал на моду на экологичные товары. Но до наших дней выстояла лишь одна из них – Фабрика детской игрушки Игоря Санкина.

Собственный стиль

Игорь Санкин, в прошлом военный, попал в детскую индустрию с рынка упаковки. В 2011 году одно московское издательство заказало ему изготовление деревянных кубиков в коробке, на которые те планировали наклеивать собственные принты. Но условия предложили не просто невыгодные, а убыточные. Тогда предприниматель подумал, почему бы ему самому не выпустить подобные кубики.

— Я открыл карту города и наугад набрал телефон первого попавшегося детского сада. Спросил, не нужны ли им такие кубики, – рассказывает Игорь Васильевич. – Мне ответили, что таких кубиков хватает. А вот деревянного пустотелого конструктора по методике Поликарпова найти не могут. Я решил заполнить этот пробел.

В будущем предприятие не раз будет опираться на запросы дошкольной образовательной системы, это поможет ему обрести собственный стиль – производство академической игрушки. Фабрика работает по заказам детских садов и развивающих центров по всей стране.

А тогда, девять лет назад, Игорь Санкин, вооружившись идеей, заперся в своей мастерской, чтобы придумать технологию изготовления пустотелых геометрических форм. Поднимал советские технологии, резал, чертил, строгал. К концу месяца создал первую партию конструктора, через две недели получил первый сертификат соответствия. Некоторое время работал на заказ, пока ему не предложили принять участие в конкурсе на получение грантов комитета поддержки предпринимательства. Это подстегнуло к созданию предприятия – Фабрики детской игрушки. На средства гранта купил первый станок ЧПУ.

За семь лет игрушечное производство выросло с 29 до 1000 кв. м, штат — с одного до 40 человек.

Рождение игрушки

Создание новой игрушки – многослойный пирог. Своей миссией компания считает обеспечение образовательных учреждений изделиями из дерева. А потому постоянно собирает информацию, что необходимо педагогам для развития детей. В последнее время стали выходить и на розницу, но пока только в интернет-магазинах. Специалисты фабрики тщательно анализируют рынок, изучают СМИ, семейные и педагогические форумы. Из пожеланий и указаний формируют готовое предложение – это может быть совершенно новая игрушка или хорошо забытая старая.

— Мир движется быстро, надо бежать впереди паровоза, чтобы развиваться, – уверен Игорь Санкин. – Нужно постоянно создавать что-то новое. С другой стороны, на создание нового нужны средства. Если не хватает мощностей, точности в обработке деталей, закупаем оборудование. Сегодня мы делаем ставку на применение технологий. Если до этого раскрой материалов происходил вручную и занимал много времени и сил, то сейчас эту операцию переложили на машины. В связи с этим стало проще выполнять большие объемы. Сейчас умные машины производят до половины технологических операций. Раньше старались крутиться на собственные средства, но благодаря госпрограммам и работе центра «Мой бизнес» получили грантовую поддержку. На эти средства приобрели станки для печати.

Новые технологии позволили предприятию выпускать кубики с дополненной 3Дреальностью. Стороны кубиков представлены различными эмоциями, если навести на картинку смартфон, на экране появится мультфильм, объясняющий ее. Игрушка создается в рамках проекта «Кадры будущего для регионов» при участии школьников и студентов под координацией методиста фабрики Елены Шестаковой.

— В нашем ассортименте есть и другие игрушки – для детишек с особенностями развития, – продолжает Игорь Васильевич. – Мы создаем их как по заказу социальных учреждений, так и делаем собственные разработки. Но это скорее социальные проекты, нежели коммерческие. И мы готовы ими заниматься. Ведь через игры многое можно объяснить детям, и меня радует, что сегодня тема присутствия в социуме, в том числе инвалидов, поднимается с малышового возраста.

Испытания на прочность

Большое внимание уделяется на производстве качеству материалов. Пустотелые игрушки выполняются из березовой фанеры, цельнодеревянные – из сосны, кедра, березы. Каждое изделие тщательно шлифуют, окрашивают безопасной и устойчивой к внешним воздействиям краской. Рисунки печатают на специальной бумаге, устойчивой к истиранию. Ведь игрушки в основном используются в детских садах, где их постоянно дезинфицируют. Краска тоже специфическая, ее производят всего два завода в России по рецептуре, специально разработанной Фабрикой детской игрушки. На рынке лакокрасочных изделий она известна как краска «ФДИ».

— Я должен быть уверен в безопасности своих игрушек, ведь они окажутся в руках маленьких детей, – поясняет Игорь Санкин. – Вся продукция фабрики сертифицирована по стандартам Евразийского экономического союза. В независимых лабораториях наши игрушки проходят испытания на прочность и безопасность – кубики бросают с метровой высоты, поливают водой и еще много чего. У нас еще более жесткая проверка. Все, что мы выпускаем, пытаемся сломать. Вот изготовили кубик, просушили его, и взрослые дяди начинают на нем прыгать. Так определятся степень прочности игрушки, чтобы в руках ребенка она точно не сломалась.

Игорь Санкин: «Что позволяет производителю выжить на современном рынке? Поиск ответа на вопрос: «А что еще?». Пока задаетесь этим вопросом, будет развитие».